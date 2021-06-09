收包裹「怕染疫」要求代簽！客下秒1舉動　送貨員喊心累

台灣疫情持續延燒，全台防疫三級警戒也延長至6月28日，不少民眾在家防疫不願外出增加染疫風險，導致網購數暴增，物流業者更是因此忙翻，更有許多司機與送貨員遇到許多令人頭疼的狀況。日前，就有物流宅配送貨員抱怨，疫情期間客人因為擔心染疫而要求他代簽，下秒卻直接親手領取找的零錢，行為曝光後也引起網友熱議。

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這名送貨員透過《爆料公社》提到，這名客人因為擔心染疫而不願意簽名，要求原PO替他代為簽名，不過領零錢時卻大方地親手過去接取，接著更直接收進口袋，'這就讓他傻眼表示「我所找的錢你馬上就放進口袋，讓你簽個名，你卻說你不敢，什麼邏輯啊？」。

▲有名物流司機抱怨，疫情期間送貨被客人要求「代為簽名」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

這名送貨員表示，送貨是他的工作，但簽收是客人的責任，「請不要說：把貨放門口，幫我簽名就好。這樣是偽造文書，出問題我們擔不起責任」，另外他也提到自己曾遇過客人請他將貨物放在門口的貨車上並代簽，沒想到對方忘記領取後更死不承認沒有簽收，讓他賠了將近2萬元。

最後這名送貨員也向民眾喊話，希望大家不要再對送貨員說「沒問題，東西壞了算我的」，更別要求他們代為簽名，畢竟規定就是要客人自己簽收，至於防疫期間若真的擔心因為簽名接觸染疫，那麼他也建議直接以蓋章方式領貨即可「你們怕，那可以做個橡皮章，丟出來我幫你蓋章」。（編輯：楊智傑）