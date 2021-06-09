麥當勞「新產品」來了！店員猛喊：要小心　眾人秒懂原因

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貼文一出，網友紛紛回應「看飯圈群族，馬來西亞開賣後，排隊排到被警方關切....希望台灣不會這樣」、「真的要小心，不要為了要吃而去群聚！」、「有賣20天，大家不要搶第一天去買」、「各位阿米們真的互相呼籲，不要再讓台灣陷入疫情深淵」、「真的必要去買也要做好防疫措施，避開人潮，希望阿米都能買到套餐」。
不過，另外也有內行網友表示「外送平台點得到，大家不用自己去！」、「熊貓跟UE都有賣喔！請大家多多利用，避免到門市群聚喔」、「現場買也沒有比較特別，用外送點就可以了！非常時期，阿米們多多配合」、「外送絕對都點得到，大家真的避免去門市唷！」、「歡樂送跟外送平台都有！已準備在家享用嚕」。
而對於不論是員工或是防彈少年團的粉絲呼籲不要到門市購買，麥當勞日前也回應，套餐雖然是期間限量，但是「數量足夠」，希望粉絲們可以耐心等候，並且多利用歡樂送、Uber Eats、FoodPanda，點外送到家享用，儘量不要到餐廳排隊外帶，落實防疫政策，確保顧客與員工的健康。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。