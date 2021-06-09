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麥當勞「新產品」來了！店員猛喊：要小心　眾人秒懂原因

▲台灣賣當勞今天開賣新產品，有不少店員在網路上呼籲，千萬不要一窩蜂到場購買。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲台灣賣當勞今天開賣新產品，有不少店員在網路上呼籲，千萬不要一窩蜂到場購買。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 10:34:34｜2021-06-09 11:07:30

速食店麥當勞因為其獨特的薯條風味，以及時不時就推出新產品，深受不少顧客喜歡，而今（9）日，麥當勞推出所謂「防彈套餐」，是與韓國超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的全球品牌活動，從上月底開始，就陸續在50個國家開賣，而台灣也在今天開賣。不過，就有麥當勞店員對於此套餐直喊「要小心，要小心」，其原因曝光後，引發共鳴。

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一名網友在「爆廢公社」貼文指出「今天就是防彈套餐開始賣的日子了，身為一個麥胞，在此跟各位說麻煩要小心！因為，千萬不要為了買到這個套餐，跑到麥當勞群聚....冒著染疫風險也要來買這個套餐，如果真的無法又想買，這套餐在台灣會賣20天，請挑人少的時候出沒，疫情非常時期，請各位要小心，年紀比較小的阿米（防彈少年團粉絲名）也請互相督促、關照，謝謝」。

▲▼「THE
▲「THE BTS MEAL」防彈套餐今天在台灣開賣，為期20天賣到29日。（圖／麥當勞提供）
貼文一出，網友紛紛回應「看飯圈群族，馬來西亞開賣後，排隊排到被警方關切....希望台灣不會這樣」、「真的要小心，不要為了要吃而去群聚！」、「有賣20天，大家不要搶第一天去買」、「各位阿米們真的互相呼籲，不要再讓台灣陷入疫情深淵」、「真的必要去買也要做好防疫措施，避開人潮，希望阿米都能買到套餐」。

不過，另外也有內行網友表示「外送平台點得到，大家不用自己去！」、「熊貓跟UE都有賣喔！請大家多多利用，避免到門市群聚喔」、「現場買也沒有比較特別，用外送點就可以了！非常時期，阿米們多多配合」、「外送絕對都點得到，大家真的避免去門市唷！」、「歡樂送跟外送平台都有！已準備在家享用嚕」。

而對於不論是員工或是防彈少年團的粉絲呼籲不要到門市購買，麥當勞日前也回應，套餐雖然是期間限量，但是「數量足夠」，希望粉絲們可以耐心等候，並且多利用歡樂送、Uber Eats、FoodPanda，點外送到家享用，儘量不要到餐廳排隊外帶，落實防疫政策，確保顧客與員工的健康。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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