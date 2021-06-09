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護理師為防疫滿臉口罩痕！男友舉動卻引全場爆氣：好自私

▲護理師為防疫滿臉口罩痕！男友舉動卻引全場爆氣。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲護理師為防疫滿臉口罩痕！男友舉動卻引全場爆氣。（示意圖／翻攝自pexels ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 10:59:24

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，台灣除了面臨疫苗短缺問題，加上國外疫苗尚未到貨，但重症及死亡人數仍持續增長，醫護更是為了疫情忙翻天，而近日就有一位網友在網路上分享自己和護理師女友吵架的情況，沒想到最後男方的舉動卻讓全場爆氣，直言「好自私」，引起熱議。

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▲新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，台灣除了面臨疫苗短缺問題，加上國外疫苗尚未到貨，但重症及死亡人數仍持續增長，醫護更是為了疫情忙翻天。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，台灣除了面臨疫苗短缺問題，加上國外疫苗尚未到貨，但重症及死亡人數仍持續增長，醫護更是為了疫情忙翻天。（示意圖／翻攝PhotoAC）
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「我要跟護理師女友分手」的文章表示，「她已經消失了好幾天，每天都忙到不成人形，看著她傳給我的照片，臉上都有痕跡，手都皺巴巴」，男方更直言「而且已經好久沒辦法見面，病房一有狀況又馬上去支援，常常搞消失，我昨天晚上受不了了，跟她大吵一架，再這樣下去我們戀情根本不用談！我每天提心吊膽的，所以我打算今天晚上結束跟她在一起五年的戀情，我覺得這樣的戀情我談不下去了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛爆氣留言表示「人家沒有對不起你欸，遇到你這麼幼稚的人她真的很衰，趕緊分一分，不要耽誤人家」、「是在哈囉？台灣人的性命都靠醫護人員在幫忙救欸，你會不會太自私了，你前女友是多偉大的你知道嗎？」、「護理師平時就很忙碌，這應該是本來就該知道的，勸離絕對不要合，白瞎了那個女生的青春」、「我覺得分的好，女生終於解脫了，還好不會被你耽誤」、「好自私」、「趕快分手不要折磨人家了，她值得更好的」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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