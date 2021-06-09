護理師為防疫滿臉口罩痕！男友舉動卻引全場爆氣：好自私

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這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「我要跟護理師女友分手」的文章表示，「她已經消失了好幾天，每天都忙到不成人形，看著她傳給我的照片，臉上都有痕跡，手都皺巴巴」，男方更直言「而且已經好久沒辦法見面，病房一有狀況又馬上去支援，常常搞消失，我昨天晚上受不了了，跟她大吵一架，再這樣下去我們戀情根本不用談！我每天提心吊膽的，所以我打算今天晚上結束跟她在一起五年的戀情，我覺得這樣的戀情我談不下去了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛爆氣留言表示「人家沒有對不起你欸，遇到你這麼幼稚的人她真的很衰，趕緊分一分，不要耽誤人家」、「是在哈囉？台灣人的性命都靠醫護人員在幫忙救欸，你會不會太自私了，你前女友是多偉大的你知道嗎？」、「護理師平時就很忙碌，這應該是本來就該知道的，勸離絕對不要合，白瞎了那個女生的青春」、「我覺得分的好，女生終於解脫了，還好不會被你耽誤」、「好自私」、「趕快分手不要折磨人家了，她值得更好的」。（編輯：王柏文）
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