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早有遠距教學！哆啦A夢預言片瘋傳　網歪樓：靜香別太扯

▲哆啦A夢曾有一集提到類似遠距教學的概念，由於太過應景，近日片段內容瘋傳後引發討論。（圖/翻攝Rul YT）
▲哆啦A夢曾有一集提到類似遠距教學的概念，由於太過應景，近日片段內容瘋傳後引發討論。（圖/翻攝Rul YT）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 16:40:24｜2021-06-09 16:48:12

從小看到大的《哆啦A夢》竟然也出現神預言？台灣目前因應疫情全國三級警戒，各級學校停課不停學，採取遠距教學的方式，保障學生受教權利，而在近日，就有網友發現在30年前《哆啦A夢—未來收音機》動畫版裡，小夫就拿出一台電視宣稱能夠「遠距離教學」，讓網友直呼「跟現在狀況不是不謀而合嗎？」瞬間引發話題。

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這簡短的28秒片段是出自於1991年12月20日播出的一集，名叫做「未來收音機」，一開始小夫拿著家裡買給他的「隨身攜帶型電視」向大雄、胖虎炫耀，表示只要這台隨身型電視開始流行，大家以後都不用再去學校，不管身在何處，只要打開這台電視就能開始上課。

▲透過遠距教學，大雄再也不怕會上課會遲到。
▲透過遠距教學，大雄再也不怕會上課會遲到。（圖/翻攝Rul YT）
像是小夫就可以在家邊喝咖啡邊悠閒的聽課；喜歡去公園的胖虎，也可愜意的躺在水泥管上頭上課；靜香則是可以邊泡澡邊上課；愛遲到的學渣大雄也不用再害怕上課會遲到，只要起床立刻打開電視，馬上就能進入課程，對比現在台灣「遠距教學」的模式，還真的十分相似。

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▲遠距教學後，靜香一邊泡澡一邊上課。（圖/翻攝Rul YT）
而該影片不僅在網上受到討論，包括律師林智群、作家黃大米也都有分享，不少網友紛紛回應「藤子不二雄真的是先知」、「現在看來真是家長的夢魘啊」、「雖然現在已經是科技時代，但這場景跟我家小孩上課好像，根本是一樣」、「先知不二雄」；不過也有網友歪樓表示「欸欸欸，誰說可以泡澡的啊，靜香不要太扯」、「靜香你視訊鏡頭有開嗎＝＝....」、「邊泡澡太哭了吧！靜香太過分了」、「靜香泡澡上課我真的快笑死」。（編輯：張嘉哲）

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