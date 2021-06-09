消毒救護車分秒必爭　科技公司捐次氯酸水霧化器

抗疫分秒必爭，救護車輛出勤後，隊員須以稀釋漂白水擦拭車內消毒，5分鐘才能完成作業。為加強抗疫效率，今（9）日正穎環境科技有限公司，捐贈超次氯酸水霧化器給桃園市消防局，約30秒就能深入縫隙完成消毒，也能用在衣物及室內快速消毒，提高救護救災效率，保障前線安全。
記者李春台/桃園報導
2021-06-09 17:22:18
今天參與捐贈儀式的立法委員趙正宇表示，因為日前從報章媒體看到消防人員出勤後，須用漂白水、花5分鐘左右才能完成車輛消毒作業，現階段疫情延燒，救護車出勤頻率變得更高，因此高效率的消毒消防車輛、衣物和辦公室環境等問題，也是防疫的問題，剛好正穎環境科技公司提及想要回饋社會，於是牽線捐贈此次防疫物資給消防局，也代表前線向正穎表示感謝。
正穎環境科技有限公司北區業務執行長靳家齊說，超次氯酸水由日本第三代最新生成技術製成，能有效除菌、除臭、防疫且具有穩定的濃度(ppm)及PH值 (弱酸) 以確保最佳的功效，同時具有多國完整檢測報告。前線人員不用費時按比例稀釋，即可安心使用。
中原大學生物科技系副教授招明威也說，適當濃度的次氯酸水，造霧方式來幫救護車做快速、有效、無死角的環境清潔消毒，能降低救護員及患者負擔及被感染風險，辦公室等室內環境，也都適合這樣全面性的消毒。
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