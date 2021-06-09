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居家防疫容易嘴饞！網問「哪款手搖喝不膩」　答案一面倒

▲炎炎夏日到來，在家防疫還是想來杯手搖飲料，有網友就好奇眾人心目中「永遠喝不膩」的飲料是哪款。（示意圖／達志影像／美聯社）
▲炎炎夏日到來，在家防疫還是想來杯手搖飲料，有網友就好奇眾人心目中「永遠喝不膩」的飲料是哪款。（示意圖／達志影像／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 18:09:50

隨著炎熱的夏天到來，不少民眾因為防疫三級警戒只能關在家中，無法上街到手搖店面點上一杯飲料，只能利用美食外送服務點餐，不過也因此無法像在實體店面要求客製化調整甜度、冰量或點到自己喜愛的品項，而日前就有網友好奇眾人心目中「永遠喝不膩」的飲料是哪款，話題曝光後掀起不少網友討論。

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日前一名網友在PTT的WomenTalk版上發文討論「永遠喝不膩的手搖飲料」，她以自身為經驗提到對於手搖飲料的喜愛，似乎隨著年紀的增長而變得不同，例如小時候很愛喝甜的、長大就喜歡喝無糖，或是開始喜歡吃蒟蒻、珍珠、仙草等解嘴饞的加料，「像我是懷孕時喜歡吃酸的，要點百香果類，但生下來之後就又還好了！」。

▲網友們紛紛留言表示「騎車不會漏」、「手拿好抓」和「吸得到料」，是手搖飲料「吸管插在邊邊的優勢」。（示意圖／翻攝自PhotoAC）
▲原ＰＯ提到自己對手搖飲料的喜愛隨著年紀增長有些落差，像是長大愛喝無糖、懷孕期間愛吃酸，更容易點百香類飲料。（示意圖／翻攝自PhotoAC）
對此，她也好奇提問「有沒有一種手搖飲料是可以一直喝的」，而文章一出也引來不少鄉民討論，其中就有許多網友分享自己心目中「永遠喝不膩」的常勝軍，「清心的無糖綠，大概可以喝一輩子」、「最近覺得可不可的冰淇淋紅茶很好喝」、「一號，便宜又好喝，是真理一生推！」、「麻古金萱」。

不過留言中普遍網友還是認為「紅茶拿鐵」、「鮮奶茶」才是競爭激烈的手搖市場中最讓人愛不釋手的冠軍，「鮮奶茶，每天必喝一杯」、「各種紅茶拿鐵！」、「各種紅茶拿鐵+1」，事實上台灣人對手搖杯的喜愛已經是眾人皆知，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導過台人最愛手搖飲排行，YouTube頻道「Data66」整理出2013年1月至2021年2月的各品牌手搖飲店的聲量排行榜，其中更能一窺許多連鎖品牌穩定上升、突然爆紅等現象。（編輯：楊智傑）

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