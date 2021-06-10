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為何粽子都包肥肉不用瘦肉？知情人抖出實測經驗：會更香

▲為何粽子都包肥肉不用瘦肉？知情人抖出實測經驗。（示意圖／翻攝自PTT）
▲為何粽子都包肥肉不用瘦肉？知情人抖出實測經驗。（示意圖／翻攝自PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 09:47:02

端午節家家戶戶都會準備許多粽子應景，感受一下端午氣氛，而近日就有網友在網路上表示困擾，「為何粽子內餡都包肥肉不是用瘦肉？」沒想到就有知情人抖出實測經驗，直言「其實會更香」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「為什麼那麼多粽子都包肥肉？」的文章表示，「一堆粽子都包肥肉是想怎樣，包著瘦肉就不用特別把肥肉挑掉了，為什麼一堆粽子都要包肥肉啊？有沒有八卦？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲端午節家家戶戶都會準備許多粽子應景，感受一下端午氣氛。（示意圖／翻攝自
▲端午節家家戶戶都會準備許多粽子應景，感受一下端午氣氛。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
網友們紛紛留言表示「肥肉便宜啊」、「肥肉好吃好嗎！肥而不膩順口！」、「便宜、提味」、「五花肉整塊肥很便宜，好吃梅花肉會少賺很多」、「肥肉才是王道」、「肥肉萬歲」、「肥肉才是本體」、「梅花肉貴的勒，傻傻的」、「有肥肉的粽子才可以稱作美食，沒肥肉就只是一般的食物而已」。

更有知情人抖出自己包的實測經驗直言「我們自己家包粽子試過，因為討厭吃肥肉，所以就只包純瘦肉，沒想到最後煮出來，整個肉粽很乾，吃起來不太對味，還是傳統的肥五花肉好吃，其實主要是油脂部分，以水煮粽子來說，因為大部分包的料都是生的，肥肉是唯一的油脂來源，沒油的話煮完粽子內部會整個乾乾的」，這樣的經驗也引來其他人認同的共鳴「沒肥肉很乾」、「肥肉就是在蒸的時候滲油讓粽子更香吧」、「沒肥肉那味道都不太對」、「肥肉油會跑出來才好吃啊，瘦肉會硬邦邦」、「沒肥肉超難吃」。（編輯：王柏文）

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