COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

蘋果發布iOS15！他驚呼「這型號」竟還能更新：CP值爆表

▲蘋果在WWDC公布iOS15、iPadOS15等新系統，就有網友驚呼「6年前的iPhone 6s系列也能更新」，根本「買到賺到」。（示意圖／取自unsplash）
▲蘋果在WWDC公布iOS15、iPadOS15等新系統，就有網友驚呼「6年前的iPhone 6s系列也能更新」，根本「買到賺到」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 10:46:08

蘋果日前在年度全球開發者大會（WWDC）公布iOS15、iPadOS15等新系統，不過，就有網友驚呼「6年前的iPhone 6s系列也能更新」，讓他忍不住直呼「根本買到賺到」，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

蘋果在WWDC上，發布新版iPhone作業系統iOS 15預覽，包括FaceTime、iMessage、數位錢包、照片、地圖、天氣應用程式和通知，均有增添新功能。

對此，就有一名網友在社群平台《Dcard》上以「iPhone 6s 根本買到賺到」為題發文，表示蘋果發布了iOS15系統，「但你知道嗎，連6年前的iPhone6s系列也能更新」，讓他驚呼「這也太划算了吧，iPhone6s系列根本CP值爆表啊」。

▲蘋果在WWDC公布iOS15、iPadOS15等新系統，就有網友驚呼「6年前的iPhone
▲蘋果在WWDC公布iOS15、iPadOS15等新系統，就有網友驚呼「6年前的iPhone 6s系列也能更新」，根本「買到賺到」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「還在用6s plus的Me，豪感動」、「只有我現在還在用6s嗎」、「6s再戰十年」、「目前11，但是我6s除了電池以外都是好的」、「我是6s plus，你幫我消滅想換新機的心了」、「我的6s plus被我淘汰，現在換我媽用，換了電池還是ㄧ尾活龍」、「我的6s plus在我家輪一圈，我爸-我哥-我」、「拿11，6s+還在加一」、「6s plus 準備邁入第5年」。

事實上，此次iOS支援任何可升級至iOS14的設備，也是蘋果連續2年新版iOS系統沒有淘汰任何舊款iPhone，因此這次iOS15支援最老舊機型，就是2015年9月發表的iPhone6s系列。

而根據蘋果官網資訊，iOS15可支援的設備包含：「 iPhone SE（第一代）、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，以及第七代 iPod touch」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
86.26%13.74%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
63.83%36.17%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
64.18%35.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.36%69.64%
2021-06-07-2021-06-10
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀