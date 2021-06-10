蘋果發布iOS15！他驚呼「這型號」竟還能更新：CP值爆表

蘋果日前在年度全球開發者大會（WWDC）公布iOS15、iPadOS15等新系統，不過，就有網友驚呼「6年前的iPhone 6s系列也能更新」，讓他忍不住直呼「根本買到賺到」，貼文一出，掀起熱議。





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蘋果在WWDC上，發布新版iPhone作業系統iOS 15預覽，包括FaceTime、iMessage、數位錢包、照片、地圖、天氣應用程式和通知，均有增添新功能。





對此，就有一名網友在社群平台《Dcard》上以「iPhone 6s 根本買到賺到」為題發文，表示蘋果發布了iOS15系統，「但你知道嗎，連6年前的iPhone6s系列也能更新」，讓他驚呼「這也太划算了吧，iPhone6s系列根本CP值爆表啊」。





▲蘋果在WWDC公布iOS15、iPadOS15等新系統，就有網友驚呼「6年前的iPhone 6s系列也能更新」，根本「買到賺到」。（示意圖／取自unsplash）

事實上，此次iOS支援任何可升級至iOS14的設備，也是蘋果連續2年新版iOS系統沒有淘汰任何舊款iPhone，因此這次iOS15支援最老舊機型，就是2015年9月發表的iPhone6s系列。





而根據蘋果官網資訊，iOS15可支援的設備包含：「 iPhone SE（第一代）、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，以及第七代 iPod touch」。（編輯：郭佩蓉）



