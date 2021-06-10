新北火葬場每日焚化900具遺體？查核中心打臉：錯誤消息
新冠疫情爆發至今已逾一年之久，而台灣則是到近一個月突然大爆發，國內防疫等級至今也已來到3級階段，沒想到近日網路上竟然有消息指出「近期每日死亡數只有20出頭，但光新北火葬場一處，每天卻火葬超過900具遺體？比疫情前每日平均300人多出整整600人？」對此，台灣事實查核中心（TFC）經檢核後表示「新北市每日火化遺體數量，最高數量為6月3日「110具遺體」，其餘皆在100具遺體以下」，因此這則傳言為「錯誤」消息。
編輯中心/綜合報導
2021-06-10 11:03:14
台灣事實查核中心指出，社群平台與通訊群組自2021年6月8日就流傳一則訊息，指控蔡英文總統隱瞞真相，「陳時中報告近期每日死亡數只有20出頭，但光新北火葬場一處，每天卻火葬超過900具遺體？除去其他死亡的，比疫情前每日平均300人多出整整600人？火葬場目前幾乎24小時運轉，人命關天你還要騙多久？」甚至更直言自己已經被國家機器盯上了「死者的家屬們都被抓去中南部隔離，無法了解死者火化的真實狀況。外媒都在紛紛質疑台灣死亡率為何全球第一？你已經快瞞不住了。是真的，高雄殯葬業者透露的，貼文都會被1450大力反駁」。
台灣事實查核中心也於昨（9）日經查明後表示，「新北市三級警戒期間，新北市每日火化遺體數量，最高數量為6月3日『110具遺體』，其餘皆在100具遺體以下，傳言指稱『每天超過900具遺體』不符合真實情況」，甚至也採訪了新北市立殯儀館黃館長。黃館長表示，在社區感染前，新北市每日火化數量為50至60具。傳言指稱「疫情前每日平均為300人」並不符合現實狀況。
而新北市殯儀館為負責新北市民「殯葬」業務的主管機關。新北市每日的火化遺體數量、火化爐使用情形，資料皆公開於「殯葬e化查詢系統」，民眾可以上網查詢。（編輯：王柏文）