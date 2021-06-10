滾筒洗衣機怎洗都不乾淨！內行抖「致命原因」：絕不能多

洗衣機對現代人來說相當便利，只要放入衣物及洗衣精，再按下按鈕便能將衣物清潔乾淨，既省時又省力；不過，就有一名網友抱怨，表示自己買了「滾筒式洗衣機」，卻感覺「怎麼洗都洗不乾淨」，貼文一出，也有內行網友點出致命關鍵「洗衣精放太多」。





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該名網友在PTT以「滾筒洗衣機是不是洗不乾淨啊？」為題發文，表示最近家裡以前都是用一般直立式洗衣機，不過聽說滾筒式較省水，因此最近也新買了一台滾筒式洗衣機。





但原PO接著說道，「但是不是因為太省水，水用太少，衣服洗完晾完都還是有個很悶的味道」，而原PO也透露自家陽台雖然不大，可是至少還是對外的，「應該還是可以晾吧，我洗衣精也有加夠喔，到底是滾筒洗衣機的錯嗎，還是晾衣服的問題，一個禮拜每天都穿悶味衣上班，受不了啦」。





▲有一名網友抱怨，表示自己買了「滾筒式洗衣機」，卻感覺「怎麼洗都洗不乾淨」，貼文一出，也有內行網友點出致命關鍵。（示意圖／取自pixabay）

其中，也有內行網友點出「致命關鍵」，就是「洗衣精不能放太多」，「洗衣精放太多了」、「..80%機率洗衣精太多啦，滾筒直立用量不同」、「我猜你洗衣精加太多，滾筒洗衣精用量至少要減半」、「洗衣精少放點。或汗臭味重的話，選擇『高水位+換水』。畢竟真的很髒的話，那一點點水無法洗乾淨」、「滾筒洗衣機真的要減少，不然你就是要再加洗清一次，衣服曬的位置也要從短到長順著風流走，不然前面有風後面沒風照樣臭，洗衣精要減少我之前照標示放洗完泡泡還是太多了」。





另外，還有一名網友列出5點建議，「1.衣服不要放太多，不同材質要分開洗；2.洗完衣服要馬上拿出來，門要打開保持乾燥；3.會有怪味有很大可能就是洗衣機發霉了，只能先試試槽清洗劑，不行就要找人來拆洗；4.額外說一下有加熱功能的會洗比較乾淨；5.洗劑建議買膠囊型式的，問題最少洗淨力也強」。（編輯：郭佩蓉）



