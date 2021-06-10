COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

滾筒洗衣機怎洗都不乾淨！內行抖「致命原因」：絕不能多

▲一名網友抱怨自己買了「滾筒式洗衣機」，卻感覺「怎麼洗都洗不乾淨」，貼文一出，也有內行網友點出致命關鍵，「洗衣精放太多」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名網友抱怨自己買了「滾筒式洗衣機」，卻感覺「怎麼洗都洗不乾淨」，貼文一出，也有內行網友點出致命關鍵，「洗衣精放太多」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 14:02:12

洗衣機對現代人來說相當便利，只要放入衣物及洗衣精，再按下按鈕便能將衣物清潔乾淨，既省時又省力；不過，就有一名網友抱怨，表示自己買了「滾筒式洗衣機」，卻感覺「怎麼洗都洗不乾淨」，貼文一出，也有內行網友點出致命關鍵「洗衣精放太多」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「滾筒洗衣機是不是洗不乾淨啊？」為題發文，表示最近家裡以前都是用一般直立式洗衣機，不過聽說滾筒式較省水，因此最近也新買了一台滾筒式洗衣機。

但原PO接著說道，「但是不是因為太省水，水用太少，衣服洗完晾完都還是有個很悶的味道」，而原PO也透露自家陽台雖然不大，可是至少還是對外的，「應該還是可以晾吧，我洗衣精也有加夠喔，到底是滾筒洗衣機的錯嗎，還是晾衣服的問題，一個禮拜每天都穿悶味衣上班，受不了啦」。

▲有一名網友抱怨，表示自己買了「滾筒式洗衣機」，卻感覺「怎麼洗都洗不乾淨」，貼文一出，也有內行網友點出致命關鍵。（示意圖／取自pixabay）
▲有一名網友抱怨，表示自己買了「滾筒式洗衣機」，卻感覺「怎麼洗都洗不乾淨」，貼文一出，也有內行網友點出致命關鍵。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，引起熱議，「清水多洗一次阿，八成是沒乾淨」、「我加柔軟精再滾筒烘乾都是香的」、「你看看脫水有沒有乾吧，要不然就是你的衣服晾的太過靠近，沒有辦法通風」、「之前買滾筒也不知道為何衣服有怪味，其實是洗衣精沒洗乾淨，你試著先不脫水，就會知道根本還一堆泡泡，下次自己按洗淨的次數，我會多洗一遍，依洗衣機自己設定的完全不行」。

其中，也有內行網友點出「致命關鍵」，就是「洗衣精不能放太多」，「洗衣精放太多了」、「..80%機率洗衣精太多啦，滾筒直立用量不同」、「我猜你洗衣精加太多，滾筒洗衣精用量至少要減半」、「洗衣精少放點。或汗臭味重的話，選擇『高水位+換水』。畢竟真的很髒的話，那一點點水無法洗乾淨」、「滾筒洗衣機真的要減少，不然你就是要再加洗清一次，衣服曬的位置也要從短到長順著風流走，不然前面有風後面沒風照樣臭，洗衣精要減少我之前照標示放洗完泡泡還是太多了」。

另外，還有一名網友列出5點建議，「1.衣服不要放太多，不同材質要分開洗；2.洗完衣服要馬上拿出來，門要打開保持乾燥；3.會有怪味有很大可能就是洗衣機發霉了，只能先試試槽清洗劑，不行就要找人來拆洗；4.額外說一下有加熱功能的會洗比較乾淨；5.洗劑建議買膠囊型式的，問題最少洗淨力也強」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
85.88%14.12%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
64.05%35.95%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
64.59%35.41%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.3%69.7%
2021-06-07-2021-06-10
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀