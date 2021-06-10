東南亞各國染疫致死率綜觀！新加坡僅0.05%原因曝光

《四方報》報導，台灣本土疫情升溫後死亡率逐漸提高，截至9日累計11,968人確診、333人死亡，死亡率為2.78%，高於當前世界平均值2.16%，引發不少民眾憂心。不少人也拿台灣的死亡率與越南、泰國等國家相較，批評台灣防疫工作不如東南亞國家。





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然而，綜觀東南亞疫情數據及曲線圖，許多東南亞國家並非一開始死亡率就在2%以下，不少國家在去年疫情剛爆發時死亡率都在5%以上，甚至有的飆到8、9%，變動幅度也相當大。





從曲線圖可以看出，印尼去年3月疫情爆發之初死亡率從2.94%在一個月間攀升到9.48%，四月中旬達到高峰後開始慢慢下降，今年2月後便維持在2.7%左右。而菲律賓去年3月中旬死亡率一度來到9.41%，直到五月底才降至6%以下，並於在去年8月後才穩定維持於2%以下。





▲東南亞各國死亡率曲線圖。（圖／Out World In Data）

馬來西亞死亡率也相對低且穩定，去年疫情爆發後死亡率最高也才1.6%左右，並在去年10月後就穩定維持在1%以下，儘管近期疫情升溫死亡率也沒又回升的跡象。越南疫情控制得當，一直到去年8月才出現首起死亡個案，接著死亡率便升至3.3%，之後逐漸下降，今年三月再度回到1%以下。





6月7日，東南亞各國的死亡率分別為：印尼2.78%最高、菲律賓1.72%、泰國0.7%、越南0.59%、馬來西亞0.56%、新加坡0.05%。





東南亞諸國中最驚人的莫過於新加坡，自疫情爆發後死亡率就一直在1%以下，自去年8月開始到現在死亡率更穩定維持在0.05%，堪稱世界最低，更被彭博社指是疫情下的避難天堂、各國富豪避疫的絕佳選擇。





海峽郵報去年曾撰寫報導探討新加坡死亡率偏低的原因，報導指出最主要原因是新加坡超過9成的染疫者為移工族群，他們大多年輕且健康；另一原因則是新加坡醫療系統並未崩潰或不堪負荷，因此普遍患者都能獲得較周全的照顧。





報導也提及新加坡醫院會密切注意患者情形，每天量測血壓和血氧濃度至少6次，醫生團隊每天也會為患者診斷評估至少一次，因此患者任何情況惡化的跡象都能很快被掌握，並提前轉送加護病房。





不過，死亡率並非單一、不變的數字，死亡率有不同算法，各國死亡率的數字都會受到包括染疫者年齡、本身慢性病、醫療量能、檢測方式等諸多複雜原因影響，因此很難直接進行比較。BBC在去年的報導中就提及，死亡率有一種是「病死率」，以死亡人數除以確診人數；另一種則是「感染死亡率」，以死亡人數除以總感染人數。





我們一般說的死亡率多為前者，但不同國家篩檢的方式將可能使其數字差距很大，如某些國家僅針對病情嚴重者、出現症狀者進行篩檢，就會漏掉許多輕症或無症狀感染者，其病死率數字就會比進行普篩的國家來的高。





綜合言之，東南亞各國包括越南、泰國、馬來西亞、新加坡等國目前死亡率確實較台灣來的低，除了東南亞國家人口結構普遍較年輕以外，背後還有許多複雜的因素，很難單純用死亡率數字直接比較各國的疫情控制狀況。









