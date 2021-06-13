影／政治人物也愛玩狼人殺？ 模仿與脫口秀融合笑翻全網
藝人陳大天近來演藝事業翻紅，不只接了新戲更是跨足脫口秀和YouTube市場，而近期他在自己的YouTube頻道更新一支脫口秀的新作品，他結合了自己最擅長的模仿，從歌手到政治人物樣樣精通，讓現場觀眾笑聲不斷。
影像中心/綜合報導
2021-06-13 18:00:00
影片中提到廣受觀眾注目的全明星運動會以及狼人殺，搞笑稱說政治人物就跟狼人殺很像，尤其是立法委員，和狼人殺一樣都是坐扇形座位，每個要發言說自己的點有多好，然後說別人多麼的壞，最後大家一起投票，整個過程與狼人殺流程相似程度非常高，陳大天現場還模仿蘇貞昌、韓國瑜、柯文哲玩狼人殺，唯妙唯肖的模仿讓觀眾鼓掌叫好。
影片發出後成為頻道中流量最高的影片，網友也紛紛在底下留言: 「那句 可憐阿．．．我嘴裡的蛋餅直接噴到螢幕上」、「真的是一個很完整的段子…邏輯性很強！利用自身優點（模仿）融合笑點～很棒的combo 期待看到更多作品～」，而主持狼人殺的藝人陳零九也特別來留言，吸引許多網友朝聖。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：陳大天的蝦叔哈啦
完整影片：https://youtu.be/I6NhdGNByYQ