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影／政治人物也愛玩狼人殺？ 模仿與脫口秀融合笑翻全網

▲陳大天搞笑模仿柯文哲，笑翻現場觀眾(圖／陳大天的蝦叔哈啦 授權)
▲陳大天搞笑模仿柯文哲，笑翻現場觀眾(圖／陳大天的蝦叔哈啦 授權)

影像中心/綜合報導

2021-06-13 18:00:00

藝人陳大天近來演藝事業翻紅，不只接了新戲更是跨足脫口秀和YouTube市場，而近期他在自己的YouTube頻道更新一支脫口秀的新作品，他結合了自己最擅長的模仿，從歌手到政治人物樣樣精通，讓現場觀眾笑聲不斷。

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影片中提到廣受觀眾注目的全明星運動會以及狼人殺，搞笑稱說政治人物就跟狼人殺很像，尤其是立法委員，和狼人殺一樣都是坐扇形座位，每個要發言說自己的點有多好，然後說別人多麼的壞，最後大家一起投票，整個過程與狼人殺流程相似程度非常高，陳大天現場還模仿蘇貞昌、韓國瑜、柯文哲玩狼人殺，唯妙唯肖的模仿讓觀眾鼓掌叫好。

▲陳大天跨足脫口秀，搞笑模仿，吸引大批粉絲朝聖。(圖／陳大天的蝦叔哈啦
▲陳大天跨足脫口秀，搞笑模仿，吸引大批粉絲朝聖。(圖／陳大天的蝦叔哈啦 授權)
 

影片發出後成為頻道中流量最高的影片，網友也紛紛在底下留言: 「那句 可憐阿．．．我嘴裡的蛋餅直接噴到螢幕上」、「真的是一個很完整的段子…邏輯性很強！利用自身優點（模仿）融合笑點～很棒的combo 期待看到更多作品～」，而主持狼人殺的藝人陳零九也特別來留言，吸引許多網友朝聖。（文字編輯：胡繼偉）
 

▲陳大天模仿蕭敬騰唱「王妃」維妙維肖眾人拍手叫好。
▲陳大天模仿蕭敬騰唱「王妃」唯妙唯肖眾人拍手叫好。(圖／陳大天的蝦叔哈啦 授權)
▶感謝授權：陳大天的蝦叔哈啦
完整影片：https://youtu.be/I6NhdGNByYQ

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
18.16%81.84%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.64%14.36%
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您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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