房市／買房慎挑　多數人不喜歡5種格局

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信義房屋板橋江翠店店長陳奕仁則表示，暗廳過去大多都會介意，但現今許多新建案2房都只有單面採光，因此入門的客廳通常沒有採光，但因2房總價相對低，現代人接受程度有提高。
第二為廚廁相對，陳奕仁表示，還有廚廁相對、開門看到廚房，都有風水上水火不容、開門見灶的疑慮，徐佳馨說，除了風水考量，最大的問題還是衛生問題，長期居住下來，會影響人體健康。
第三則是廁所在住家中間，徐佳馨則認為，廁所在中間的格局最大的問題是廁所沒有對外窗，因此需要做強制排氣才能保持廁所通風乾爽。陳奕仁說，只要格局方正，即使廁所在室內中間，但因規劃動線得宜，充分利用空間，目前消費者也能接受。
第四則是室內格局不正，像是若是長方形的格局，採光、通風都易不佳，或是因基地關係缺角或圓弧格局，徐佳馨指出，曾看過位於畸零邊間的三角形格局，這就只好花費裝潢費用，將三角形格局做成方正格局，無法發揮最大坪效，甚至家具還得因此訂做。
陳奕仁表示，因為即使內部格局不方正，都可透過裝潢改善，但若是大樓建築外觀是圓弧形或基地不方正，或是路沖、壁刀等情形，就較難著手改善。
最後則是棟距太近，徐佳馨表示，棟距太近不僅有隱私疑慮，長期無法拉開窗簾，菸味、異味也易飄散過來，「永遠都知道對面鄰居在煮什麼東西」，陳奕仁依實務經驗說，客戶都會介意棟距太近的問題。