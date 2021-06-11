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房市／買房慎挑　多數人不喜歡5種格局

▲大樓間的棟距太近，有隱私疑慮，菸味等其他異味也易飄散家中，多數人比較排斥。（圖／NOWnews資料照片）
▲大樓間的棟距太近，有隱私疑慮，菸味等其他異味也易飄散家中，多數人比較排斥。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-11 18:00:00

買房是人生大事，室內格局也要慎選，以防住得不舒適，也影響後續轉手，專家歸納出，暗廳暗房、廁所位於住家中間、廚廁相鄰或相對、室內格局不正、棟距太近為多數人較不喜歡的5種格局。

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第一是暗廳暗房，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，也看過暗廳暗房的格局，因為一層有多戶，再加上基地內縮，因此位於中間戶就可能有暗廳暗房，長期居住對採光、通風都會有影響。

信義房屋板橋江翠店店長陳奕仁則表示，暗廳過去大多都會介意，但現今許多新建案2房都只有單面採光，因此入門的客廳通常沒有採光，但因2房總價相對低，現代人接受程度有提高。

第二為廚廁相對，陳奕仁表示，還有廚廁相對、開門看到廚房，都有風水上水火不容、開門見灶的疑慮，徐佳馨說，除了風水考量，最大的問題還是衛生問題，長期居住下來，會影響人體健康。

第三則是廁所在住家中間，徐佳馨則認為，廁所在中間的格局最大的問題是廁所沒有對外窗，因此需要做強制排氣才能保持廁所通風乾爽。陳奕仁說，只要格局方正，即使廁所在室內中間，但因規劃動線得宜，充分利用空間，目前消費者也能接受。

第四則是室內格局不正，像是若是長方形的格局，採光、通風都易不佳，或是因基地關係缺角或圓弧格局，徐佳馨指出，曾看過位於畸零邊間的三角形格局，這就只好花費裝潢費用，將三角形格局做成方正格局，無法發揮最大坪效，甚至家具還得因此訂做。

陳奕仁表示，因為即使內部格局不方正，都可透過裝潢改善，但若是大樓建築外觀是圓弧形或基地不方正，或是路沖、壁刀等情形，就較難著手改善。

最後則是棟距太近，徐佳馨表示，棟距太近不僅有隱私疑慮，長期無法拉開窗簾，菸味、異味也易飄散過來，「永遠都知道對面鄰居在煮什麼東西」，陳奕仁依實務經驗說，客戶都會介意棟距太近的問題。

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