房市／南板橋這商圈近萬大線　施工超前

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鄰近的捷運萬大線莒光站去年初開始整地、打地基後，未來區域發展已見新曙光。根據新北市捷運局的資料，萬大線第一期自北市中正紀念堂站至新北市莒光站共9站，包括預計2025年完工，目前施工進度超前，已超過53.24%。
此外，周邊的亞東通訊園區產業已進駐約3成，帶來的人口紅利也帶動重慶商圈房市。信義房屋板橋重慶店專案經理王冠霖表示，重慶商圈過去多為在地族換屋族，或是在地二代首購居多，近期也吸引亞東通訊園區的工程師因地緣關係移居重慶商圈。
由於兩大利多帶動重慶商圈房價上漲，王冠霖說，有新成屋主打莒光站走路10分鐘內，單價落在單坪46-49萬，指名度很高。5-15年的電梯大樓則是每坪41-45萬，這類產品因為都以自住客為主，因此移轉量不高。另外，40年的公寓則是從去年初每坪26-35萬至今已上揚至32-37萬。
王冠霖指出，區域中還有指標性3千戶國宅，雖然屋齡已20年，但因為周遭有多座公園，生活環境佳，再加上單總價相對鄰近電梯大樓親民，總價1500-1700萬可買到三房加平面車位，因此房價上漲幅度最高，從去年初每坪27、28萬，至今可漲至每坪達35萬。
疫情期間，區域內社區大樓不給帶看，王冠霖強調，標準電梯2-3房、公寓2至3樓等指名度還是很高，部份買方仍會持續透過網路看屋。