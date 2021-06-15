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房市／南板橋這商圈近萬大線　施工超前

▲板橋重慶商圈受惠捷運萬大線莒光站帶動，房市指名度高。（圖／NOWnews資料照片）
▲板橋重慶商圈受惠捷運萬大線莒光站帶動，房市指名度高。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-15 08:00:00

重慶商圈是板橋早期發展的生活圈，受周邊兩重大建設的激勵，房市相對有亮眼的表現，包括鄰近正在施工中捷運萬大線莒光站，以及周邊的亞東通訊園區產業已有部分廠商進駐，人口紅利穩定支撐重慶商圈。

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重慶商圈位於板橋、中和和土城交界處，距離板南線府中站步行約15-20分鐘，早期屬於舊火車站後站一帶，因此生活機能發展完善，公車路線也多，又有板橋國慶市場，屬於南板橋房價相對親民、生活機能完善的區域。

鄰近的捷運萬大線莒光站去年初開始整地、打地基後，未來區域發展已見新曙光。根據新北市捷運局的資料，萬大線第一期自北市中正紀念堂站至新北市莒光站共9站，包括預計2025年完工，目前施工進度超前，已超過53.24%。

此外，周邊的亞東通訊園區產業已進駐約3成，帶來的人口紅利也帶動重慶商圈房市。信義房屋板橋重慶店專案經理王冠霖表示，重慶商圈過去多為在地族換屋族，或是在地二代首購居多，近期也吸引亞東通訊園區的工程師因地緣關係移居重慶商圈。

由於兩大利多帶動重慶商圈房價上漲，王冠霖說，有新成屋主打莒光站走路10分鐘內，單價落在單坪46-49萬，指名度很高。5-15年的電梯大樓則是每坪41-45萬，這類產品因為都以自住客為主，因此移轉量不高。另外，40年的公寓則是從去年初每坪26-35萬至今已上揚至32-37萬。

王冠霖指出，區域中還有指標性3千戶國宅，雖然屋齡已20年，但因為周遭有多座公園，生活環境佳，再加上單總價相對鄰近電梯大樓親民，總價1500-1700萬可買到三房加平面車位，因此房價上漲幅度最高，從去年初每坪27、28萬，至今可漲至每坪達35萬。

疫情期間，區域內社區大樓不給帶看，王冠霖強調，標準電梯2-3房、公寓2至3樓等指名度還是很高，部份買方仍會持續透過網路看屋。

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