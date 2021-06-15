房市／台南永康找千萬透天　業者說這可以

網友PO文詢問，若想在台南找屋齡新的透天，是否在永康還找得到千萬總價的物件？但許多人紛紛回覆「不可能」、「搭時光機回到過去才有機會」。對此，在地房仲表示，考慮建物工法、結構等因素，其實921震後興建的大樓或透天都相對安全，因此，若有預算考量，不妨將屋齡限制放寬至20年或15年內，地點上再往永康外圍區塊尋找，仍有機會以千萬左右買到透天物件。
財經生活中心/綜合報導
2021-06-15 18:30:00
網友PO文自稱想找千萬左右新的透天，北區、安平、中西區等不僅建案快飽和，價格也都較高，是否只剩下永康有機會？但回文的網友一面倒都笑說，可能要往更外圍區域才有機會，甚至有人說，若是坐時光機回頭買房，應有機會千萬內買在永康，否則光是永康東橋重劃區新大樓，目前1000萬也只能買到2房，更遑論新透天；也有人建議，若不要堅持新成屋，10年內中古透天，外觀野蠻新的。
對此，信義房屋永康鹽行店店長李聿旌表示，由於透天土地持份大，即使建物本身老舊，日後要重建仍較公寓及大樓容易，因此屋齡上的要求應該可以再放寬一些；一般來說，921地震後興建的房子，因工法、建材、法規的要求都比較完善，其外觀樣貌及安全性方面，與新屋差距沒有這麼大。此外，消費者也可從建商品牌來考量，若屋齡稍加放寬，雖未必是全新的物件，但只要建商口碑不錯，向街坊鄰里打聽也沒有屋況的問題，仍是預算有限下不錯的選擇。
李聿旌進一步說明，永康幅員大，越往主要幹道中華路、東區與北區市中心、東橋重劃區等地，價格都會越高；換言之，如果預算有限，可以往比較外圍的永大路一帶，或是「龍字輩」地區如龍橋、龍潭、龍中等地尋找，通常若是屋齡15年內、總價1100至1200萬的中古透天，都仍有機會找得到。
而根據實價登錄則顯示，今年前5個月，扣除特殊交易案件，永康屋齡20年內、總價1200萬以內的透天物件有18筆，其中又有7筆是千萬以內，位於龍國街、永二街等地。