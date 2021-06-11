高端解盲前4日「PTT準確爆卦」！網瘋朝聖 專家解釋了
高端疫苗公司昨（10）天下午召開記者會，宣布二期臨床主試驗解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應，並將申請EUA緊急授權，全力拚7月上市。不過，就在解盲前幾日，有網友在PTT貼文直喊「怎麼辦，實驗室數據最佳只有別人的1／3」，果真與高端解盲數據雷同，貼文引發許多網友朝聖熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-11 08:23:28｜2021-06-11 09:04:18
據了解，高端新冠肺炎期間數據分析結果顯示，在不分年齡組情況下，疫苗組在第二劑疫苗接種後第28天，血清陽轉率99.8%，中和抗體幾何平均效價（GMT titer）為662， GMT倍率比值為163倍增加。而20至64歲疫苗組族群，血清陽轉率為99.9%，中和抗體幾何平均效價（GMT titer）為733，GMT倍率比值為180倍增加。安慰劑對照組為＜4，統計檢定力P值為＜.001。
但事實上，早在7日就有一名網友於PTT發文指出「怎麼辦，實驗室數據最佳只有別人的1／3」，直言「怎麼辦，教授最期待的項目，今天偷看數據的結果，居然只有別人的1／3～1／5的效果，完了完了，下周一定被電上天了，好想偷偷改數據喔，大家有什麼方法嗎？」
10日高端解盲成果曝光，立刻有鄉民指出，五分之一應為中和抗體之幾何平均效價（GMT titer），而和高端疫苗採取相同技術的疫苗諾瓦瓦克斯（Novavax），其GMT為1：3300，高端疫苗則為1：662，正好是諾瓦瓦克斯的五分之一，也讓網友不禁直呼「準確爆卦成功」。
不過，根據《聯合報》報導，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如則表示，高端提出的中和抗體效價為662，就只是一個數值，但也無法和AZ、莫德納及輝瑞在國外實驗室做出的中和抗體效價比較，因為不同實驗室所使用的檢測方式也不同。（編輯：賴詠璿）
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