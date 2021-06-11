物流塞爆！她苦等粽子包裹20天 拆箱見「地獄畫面」崩潰
網路購物十分便利，民眾僅需在家動動手指上網，就可以將想要的商品購買回家，不過受到疫情影響，又即將迎來端午節，許多物流貨物出現大塞車情況。對此，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，上個月中朋友寄送冷藏的粽子和蘿蔔糕，豈料包裹寄出近一個月才到貨，拆箱後卻見食物都過期甚至發霉，讓她感到相當無奈。
編輯中心/綜合報導
2021-06-11 11:02:19
原PO提到，上個月中朋友寄送冷藏的粽子和蘿蔔糕，商家19日寄出，等了20天左右終於到貨，豈料收到包裹後打開一看，她崩潰直呼「太驚慌了！蘿蔔糕賞味期14天，都變色壞了，粽子都發霉了，整箱幾千元的食物就這樣玩完了」，中間有查詢訂單顯示都在配送中，卻永遠等不到客服接電話。
原PO自嘲收到「飛鴿傳食」，苦笑說「前些時候還和朋友說，可能蘿蔔糕和粽子太香，飛到半路被吃了」，無奈表示「這隻鳥是半路被綁架了，還是走路來的？」畫面中可見，原PO收到的粽子已經發霉長出白色的毛，模樣相當怵目驚心。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我寄去台北給我哥的水餃也是」、「最近疫情的關係物流都大塞車，大家互相體諒一下」、「疫情期間已經一堆貨運公司都不太願意送了。所以有要低溫的請不要送了，要送就要有心理準備了」；但也有網友認為「等等，這個不是應該寄冷凍嗎？」「這兩樣食物真的蠻好買的，我都去超市或市場買，吃多少買多少，不用囤，不會壞」。
對此，也有網友指出「可以請宅配回去收，退貨，全部原封裝好退回，我做網路食品，都會請客人收到貨拆開看，失溫毀損直接請司機回來收走，申請賠償」。（編輯：賴詠璿）
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