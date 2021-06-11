端午返鄉「多久才知有無爆發」？網揭天數：跟母親節一樣

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，而日前各界也紛紛呼籲民眾端午節別返鄉，雖然已有不少人退票，但仍有民眾不得不趁端午三天連假回家鄉，對此，就有網友好奇，若端午節連假放完後，「幾天才知道疫情有無擴散」，貼文一出，掀起熱議。





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明（12）日開始就是端午連假了，就有一名網友在PTT以「 端午節過後幾天才知道疫情有沒有爆發？」為題發文，表示不管高鐵、台鐵退了幾張票，還是要等到端午節過後幾天，才會知道有沒有人在連假期間確診，「我什麼時候才能安心出門採買物資」。





▲端午連假將至，仍有人不顧疫情嚴峻，選擇回到家鄉。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

而日前《NOWnews今日新聞》就曾報導「端午節返鄉以為沒事？律師曝『警世文』：包粽子不差這天」和「端午連假雙鐵票賣翻！護理師揭『背後辛酸』呼籲：別回家」，各界早呼籲民眾端午別返鄉，無論是為了自己還是老家的長輩的生命安全，若非必要，還是要再次提醒民眾避免跨區移動，保護自己也保護家人。（編輯：郭佩蓉）



