影／「笑死、暈船、人與人連結」　時下流行語英文這樣說

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影片開頭Lily說道，若要表達宛如陳時中部長，曖昧暗喻的「人與人的連結」之意，引用威爾史密斯夫婦先前至節目上的對話，太太曖昧坦承有過婚外情，並以「entanglement（糾纏）」作為隱喻，與陳時中部長曖昧的修飾有異曲同工之妙，所以Lily認為這個單字是最恰當的英文詞語。
「笑死」字面上原意是好笑到快要死掉，但隨著詞語濫用，漸漸演化成有「敷衍他人」之意，亦有些許諷刺意味。Lily認為，這跟國外迷因梗圖常使用的「Cool story,bro」意涵十分相似，她也舉例更為討人厭的例句：
「Cool stroy bro,you should write a book about it.（超讚的故事耶，出本書吧大師）」，她也分享意思相近的可愛阿嬤版本「That's nice,honey.」。
「暈船」中文詞語Lily解讀，應該是在不該放感情的時候，放了感情，不小心認真就叫做「暈船」。她舉出例句：
「He's not really my type but I started to catch feelings after a while.（他不是我的菜，但慢慢地我開始對他有點暈船）」
其中她也舉出網路迷因，疫情撩妹神句：「Every out here catching the Coronavirus but here I am catching feeling for you.（大家都在得新冠肺炎的時候，我在對你暈船）」
影片釋出後，網友紛紛直喊形容超恰當、紛紛敲碗後續系列影片。（影片編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：Chen Lily
完整影片：https://youtu.be/qVBy5aJKRas