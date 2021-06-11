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涼拌皮蛋怎料理才美味？大廚分享「3撇步」：滑嫩又去腥

▲專寫美食料理的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享了「涼拌皮蛋」的做法，只要學會3個步驟，就能變出一道滑內美味的佳餚。（圖／翻攝自搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》）
▲專寫美食料理的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享了「涼拌皮蛋」的做法，只要學會3個步驟，就能變出一道滑內美味的佳餚。（圖／翻攝自搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 14:52:44

天氣愈來愈熱，再加上受到新冠肺炎（COVID-19）影響，餐廳不開放內用，只提供外帶，因此在家自煮的人也多了不少，對此，專寫美食料理的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了「涼拌皮蛋」的做法，只要學會3個步驟，就能變出一道滑嫩又美味的佳餚。

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對時常下廚的人來說，涼拌皮蛋這道菜一定不陌生，只需要幾分鐘就能搞定，再加上擺盤也美觀，因此深受不少人喜愛，不過卻會遇到一些問題，像是切皮蛋時容易黏刀，導致皮蛋不成形；又或是皮蛋做好後味道不好，吃起來很澀口，那麼該怎麼解決呢，《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享，做好「3步驟」，皮蛋不澀口還滑嫩美味。

▲專寫美食料理的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享了「涼拌皮蛋」的做法，只要學會3個步驟，就能變出一道滑內美味的佳餚。（圖／翻攝自搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》）
▲專寫美食料理的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享了「涼拌皮蛋」的做法，只要學會3個步驟，就能變出一道滑內美味的佳餚。（圖／翻攝自搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》）
第一步「處理皮蛋」，不少人做涼拌皮蛋時，都只知道將皮蛋殼剝掉，然後切開涼拌，其實想要更加好吃，建議在剝殼之前多做一步會更好，那就是把皮蛋放在水裡快速煮一下，經過這麼處理後，皮蛋剝殼時更加完整，不會黏殼，而且可以避免皮蛋沒熟透不好切，口感也好吃很多，減少澀口的感覺。將帶殼的皮蛋放在水中清洗乾淨，去掉殼上的髒東西，再放進鍋裡，加沒過皮蛋的涼水，開火煮開，看到水開後只需煮十幾秒鐘就好，不要時間太長，注意時間。

第二步「調醬汁」，皮蛋撈出後放在涼水裡過涼，便於剝殼。涼拌皮蛋味道好不好，調料醬汁很關鍵，其中「蒜、生薑、尖椒、醋」這四樣不能少，可以去除皮蛋的腥澀味，還可以增加香味。在碗中加蒜末、生薑末、尖椒碎、醋、生抽、白糖、香油，攪拌均勻即可，口味稍重增加生抽的量就好，白糖提鮮，有它味道更好，愛吃香菜或者蔥的朋友，還可以放點香菜末或者蔥花，不喜歡就不放，喜歡吃辣的朋友，還可以再放一點辣椒油。

第三「切皮蛋、涼拌」，皮蛋涼下來後，輕輕敲殼，把皮蛋殼剝掉，然後用細線把皮蛋切成小瓣，也可以用菜刀切，不過切的時候，想避免黏刀，可以給刀上沾水，這樣再去切就不會黏刀了。切好後，來個精美的擺盤，最後把調好的料汁澆在皮蛋上面，這樣一盤嫩滑不澀口的涼拌皮蛋完成了，端上桌還特別搶手。

最後，《小乾倩倩的遊戲的美食》也再次提醒，一，皮蛋不直接剝殼，建議先放水裡煮一下，這麼做可以去除腥澀味，還能讓皮蛋剝殼後更加完整美觀；二，給皮蛋調味的時候，不要忘了生薑、蒜、尖椒、醋這4樣，缺一不可，少一味都不好吃了；最後，切皮蛋時，用菜刀沾水切，也可以藉助細線切，這樣切出來都很漂亮，不會爛。做好小細節，讓涼拌皮蛋更好吃，快試試看吧。（編輯：郭佩蓉）

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