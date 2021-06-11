香港開放12歲至15歲青少年接種疫苗！疫情現況一次看

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僅超過15%民眾完成疫苗施打 香港政府放寬疫苗接種對象
根據美聯社(Associated Press)報導，香港已開放讓12歲以上青少年接種輝瑞復必泰(BioNTech)疫苗，因為香港的接種率僅稍微超過15%，仍有大量民眾未接種。為了促進城市的接種率，香港政府於10日時表示從今(11)日開始，供應240,000名12歲至15歲的香港公民接種。據香港政府統計處推算，2020年底香港人口約747萬餘人，但從2月底開放至今，施打疫苗者僅超過15%，可謂相當低。
根據BBC報導，香港民眾之所以施打意願不高，造成香港疫苗接種率偏低，普遍分析認為，這與最近幾年支持民主派市民普遍不信任政府，加上網上不實信息流傳，和香港疫情相對緩和有關。
部份疫苗保存期限將至 祭出特斯拉、金條和豪宅抽獎利誘
WHO（世界衛生組織）的專家們曾表示，要想達到群體免疫（herd immunity），國家或地區得有全人口60%至70%接種疫苗，否則仍然有相當大的社群感染風險。目前香港開放讓民眾施打輝瑞疫苗或中國國產科興疫苗（ Sinovac vaccine），部份輝瑞疫苗將在8月底前過期，因此當局將加速疫苗施打的進度。
為了獎勵民眾施打，甚至祭出金條、特斯拉和豪華公寓抽獎，只要完成接種疫苗，都可以參加抽獎。
因海外學生暑期返鄉潮 隔離飯店房數不足
另外，由於海外學生回香港的數量十分龐大，香港隔離飯店設施已達極限。根據《南華早報》(South China Morning Post)，由於海外留學生返鄉，在6月20日至7月19日，香港的33間飯店均超過90%的訂房率。政府和民間均擔憂防疫量能供應不足，導致返國留學生想返港，卻訂不到房位隔離。
由於部份飯店開始接受九月份的訂房預約，香港當局表示他們已準備將房間總數從9000間擴充至11,000間，以供應大量的海外學生需求。
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