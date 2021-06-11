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香港開放12歲至15歲青少年接種疫苗！疫情現況一次看

▲香港政府於10日時表示從今(11)日開始，供應240,000名12歲至15歲的香港公民接種。（示意圖／Shutterstock）
▲香港政府於10日時表示從今(11)日開始，供應240,000名12歲至15歲的香港公民接種。（示意圖／Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-11 16:44:13｜2021-06-11 16:45:12

隨著新冠肺炎在台灣延燒，民眾對防疫和疫苗議題越發關注。香港雖然有充足的疫苗，但仍有其問題待解決。四方報團隊整理專家和學者的言論，分析香港的問題有三大點，包括民眾施打比例不高、部份疫苗有效期限將屆滿和隔離飯店房間數幾近不足。

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2日時，政府專家顧問許樹昌表示香港本地的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）基本上已經清零，香港本地已40多天沒有不明感染的COVID-19本土確診病例。不過上周，1名沒有旅遊史的17歲女生確診，她的母親和妹妹在稍後亦檢測出陽性反應，打破紀錄。除了又出現零星本土個案，由於香港疫苗接種率偏低，香港政府難以大幅度放寬社交距離措施。

僅超過15%民眾完成疫苗施打　香港政府放寬疫苗接種對象

根據美聯社(Associated Press)報導，香港已開放讓12歲以上青少年接種輝瑞復必泰(BioNTech)疫苗，因為香港的接種率僅稍微超過15%，仍有大量民眾未接種。為了促進城市的接種率，香港政府於10日時表示從今(11)日開始，供應240,000名12歲至15歲的香港公民接種。據香港政府統計處推算，2020年底香港人口約747萬餘人，但從2月底開放至今，施打疫苗者僅超過15%，可謂相當低。

根據BBC報導，香港民眾之所以施打意願不高，造成香港疫苗接種率偏低，普遍分析認為，這與最近幾年支持民主派市民普遍不信任政府，加上網上不實信息流傳，和香港疫情相對緩和有關。

部份疫苗保存期限將至　祭出特斯拉、金條和豪宅抽獎利誘

WHO（世界衛生組織）的專家們曾表示，要想達到群體免疫（herd immunity），國家或地區得有全人口60%至70%接種疫苗，否則仍然有相當大的社群感染風險。目前香港開放讓民眾施打輝瑞疫苗或中國國產科興疫苗（ Sinovac vaccine），部份輝瑞疫苗將在8月底前過期，因此當局將加速疫苗施打的進度。

為了獎勵民眾施打，甚至祭出金條、特斯拉和豪華公寓抽獎，只要完成接種疫苗，都可以參加抽獎。

▲由於海外學生回香港的數量十分龐大，香港隔離飯店設施已達極限。（示意圖／Shutterstock）
▲由於海外學生回香港的數量十分龐大，香港隔離飯店設施已達極限。（示意圖／Shutterstock）
因海外學生暑期返鄉潮　隔離飯店房數不足

另外，由於海外學生回香港的數量十分龐大，香港隔離飯店設施已達極限。根據《南華早報》(South China Morning Post)，由於海外留學生返鄉，在6月20日至7月19日，香港的33間飯店均超過90%的訂房率。政府和民間均擔憂防疫量能供應不足，導致返國留學生想返港，卻訂不到房位隔離。

由於部份飯店開始接受九月份的訂房預約，香港當局表示他們已準備將房間總數從9000間擴充至11,000間，以供應大量的海外學生需求。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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