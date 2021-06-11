疫情延燒！東南亞疫苗施打概況一次看

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｜泰國｜
目前經FDA批准的泰國疫苗有4大品牌，包含中國科興（Sinovac）、英國阿斯利康（AstraZeneca）和嬌生（Johnson&Johnson）和莫德納（Moderna）。現階段泰國所接種的疫苗則是科興和AZ疫苗；嬌生疫苗目前尚未有進一步消息；莫德納疫苗預計將由私立醫院購入，民衆需要額外自費接種。泰國政府有意成為東南亞最大的轉運站，同時和阿斯利康（AstraZeneca）藥廠達成技術共享協議本土藥廠暹羅生物科學(Siam Bioscience)所製造阿斯利康疫苗也在日前傳出好消息，疫苗樣本已經通過歐洲、美國指定實驗室的測試。未來目標是除了供應內應，還希望供給自製AZ疫苗給鄰國。
根據《VISION THAI看見泰國》報導，泰國疫苗接種分為三階段，第一階段將在6月起，將針對軍警、公務員、醫護人員、隔離場所工作人員、高危險族群以及60歲以上民眾進行疫苗接種，5月可上網報名；第二階段則是針對全體民眾施打，將於8月展開；第三階段詳情則尚未公布。
｜印尼｜
印尼早在3月8日透過世界衛生組織的疫苗共享計畫，取得約110萬劑英國阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，以下簡稱AZ）。至5月底前有1170萬劑陸續運抵印尼。在此之前，印尼使用的是中國科興生物技術公司的疫苗，接著開始施打AZ疫苗
不過，印尼政府在5月16日表示，在1名22歲男性接種英國藥廠阿斯特捷利康的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，隔天死亡，衛生部已暫停使用同一批AZ疫苗，並對這批疫苗進行滅菌與毒性測試。
｜越南｜
至於越南的處境則是跟台灣相像，都在尋找疫苗。爆發新一波疫情後，正透過各種管道找尋疫苗，原本施打意願不高的民眾，也因擔心疫情擴散，變得對接種疫苗很積極，部分地區傳出開放外商企業自購，但比較像鼓勵外商求助母國。擁有9800萬人口的越南，目前手上僅有約290萬劑的疫苗，為了解決「疫苗供應荒」，越南在9日時甚至與俄羅斯官方接洽，盼能在越南當地生產俄羅斯衛星-V疫苗。
越南已洽購的疫苗包括來自COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供的3890萬劑、3000萬劑自購的阿斯特捷利康（AstraZeneca）以及輝瑞（Pfizer）/BioNTech共3100萬劑疫苗，另還有2000萬劑Sputnik V 。
｜菲律賓｜
菲律賓疫情嚴峻，當局尋覓疫苗許久，雖然政府陸續引進疫苗，但民眾施打意願不高，《南華早報》指出，菲律賓現在面臨兩大問題：菲律賓人不想打疫苗，而且特別不想打中國疫苗。菲律賓從3月1日開始接種計畫以來，直到5月底，完整接種人數僅有98.7萬人，僅僅不到人口5%。
根據《馬尼拉時報》7日報導，菲律賓食品和藥物管理局局長多明戈（Eric Domingo）表示菲方已經正式授予大陸國藥新冠疫苗緊急使用許可。菲律賓目前收到550萬劑中國科興疫苗（其中100萬劑為中國捐贈）、259萬4400劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗、19萬3050劑輝瑞（Pfizer）疫苗和3萬劑俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗。
法新社報導，東南亞國家越南人口近1億，迄今只為約1%人口接種疫苗，當局因為最近病例激增而備感擔憂。
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