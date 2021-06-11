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日贈AZ疫苗下週開打 　柯文哲：只有一半符資格者可打到

▲日贈AZ疫苗下週開打，台北市長柯文哲坦承，中央給的數量不知道，恐只有一半符資格者可打到。（圖／北市府提供）
▲日贈AZ疫苗下週開打，台北市長柯文哲坦承，中央給的數量不知道，恐只有一半符資格者可打到。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-11 17:38:52｜2021-06-11 18:53:08

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗15日開放公費施打，台北市長柯文哲今（11）日公布北市施打計畫，包括第一至三類尚未接種第一劑者、75歲長者及住宿型長照工作人員、住民與洗腎患者等，但是柯文哲也坦承中央要發的實際數量不知道，符合資格者恐怕只有一半打得到疫苗。

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台北市政府下午舉行疫情指揮記者會，對於外界關切的疫苗施打順序，柯文哲指出，這次開放讓75歲以上長者打，但第一至三類尚未接種第一劑者，扣掉會直接發給醫療院所的1.6萬劑莫德納後，還有2.3萬人沒打；北市75歲以上長者，預估有19.2萬人，而住宿型長照工作人員、住民、洗腎患者等還有1.7萬，預估這批疫苗總需求量達23.2萬。

柯文哲坦言，中央要發多少疫苗下來還不知道，一定會遠小於這數目，所以要跟大家先講清楚，「雖然符合打疫苗資格，但是可以打到的機會，我看是『一半以下』」。

北市副市長蔡炳坤說明，第一到三類未施打疫苗有2.3萬人，針對市民關心第二類75歲以上長者疫苗接種，全北市啟動37家合約醫療院所，以及12個行政區健康服務中心門診部，再加上225間合約診所，總共有274個據點，台北市12行政區平均每個行政區都有20個施打點以上。

蔡炳坤強調，規劃用意是期盼接近社區、方便，最重要是減少老人家移動，能就近施打。蔡炳坤也提到，北市也成立疫苗機動接種隊，主要協助兩對象施打疫苗，包括北市200多家住宿型長照機構，總人數預估是1萬993人，以及針對部分長照2.0獨居長者，可能行動不方便、獨居、身心障礙，甚至重大傷病者，北市預估共有5420位，將由醫事人員與長者聯繫，到宅提供接種服務。

 

▲日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗15日開放公費施打，台北市長柯文哲公布北市施打計畫。（圖／北市府提供）
▲日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗15日開放公費施打，台北市長柯文哲公布北市施打計畫。（圖／北市府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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