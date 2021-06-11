日贈AZ疫苗下週開打 　柯文哲：只有一半符資格者可打到

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柯文哲坦言，中央要發多少疫苗下來還不知道，一定會遠小於這數目，所以要跟大家先講清楚，「雖然符合打疫苗資格，但是可以打到的機會，我看是『一半以下』」。
北市副市長蔡炳坤說明，第一到三類未施打疫苗有2.3萬人，針對市民關心第二類75歲以上長者疫苗接種，全北市啟動37家合約醫療院所，以及12個行政區健康服務中心門診部，再加上225間合約診所，總共有274個據點，台北市12行政區平均每個行政區都有20個施打點以上。
蔡炳坤強調，規劃用意是期盼接近社區、方便，最重要是減少老人家移動，能就近施打。蔡炳坤也提到，北市也成立疫苗機動接種隊，主要協助兩對象施打疫苗，包括北市200多家住宿型長照機構，總人數預估是1萬993人，以及針對部分長照2.0獨居長者，可能行動不方便、獨居、身心障礙，甚至重大傷病者，北市預估共有5420位，將由醫事人員與長者聯繫，到宅提供接種服務。
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