房市／預售屋看未來價值　避買空頭支票

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有的建商會主打未來捷運第一排、未來公園等，主打未來價值，郎美囡進一步說明，曾有案例是銷售人員說案場旁是國小、公園預定地，最後卻蓋起房子，因此消費者可看清官方公布的都市計畫圖，並與銷售人員給的資料多加比對，以免未來發展性差距過大。
而預售屋成屋之後，生活機能是否成形也是房價是否增值的重要關鍵，郎美囡表示，若是新興重劃區的發展沒有到位，房價也可能跟不上，因此若是有捷運站、大型賣場，對房價比較有支撐效果，也較易吸引銀行、診所等設施進駐。
信義房屋三重雙捷店店長謝孟儒分享他的實務經驗，若是看中該區域預售屋的未來性，盡量要選擇基礎建設都已開工、未來性看的到的區域，像是新北市三重的二重疏洪道重劃區右岸的交通建設機場捷運已蓋好、捷運聯開案引入百貨商場也已動工，建設看的到，自然吸引更多買方，屋主也惜售，推升房價。
除了地理、交通等建設指標，若是該區域建設還未動工，仍屬紙上規劃階段，則盡量選擇指標性建商與市場主流的標準房型，謝孟儒說明，大部分的消費者都會重視中大型的指標建商的營造品質，而2、3房的標準房型，也與現今的家庭結構有關，選擇大多消費者都會喜歡的「入門款」，才能讓自己的房屋更有價值。