房市／平鎮4大生活　這裡有火車站題材

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平鎮國中生活圈為平鎮區最靠近中壢的地區，信義房屋平鎮店長古鴻威表示，漲幅最高有3個原因，第一，平鎮國中生活圈位於平鎮市區，為發展成熟的商圈，而居住族群大多是老平鎮人，因為世代居住，較少有換屋需求，因此平鎮國中生活圈的中古屋移轉率都很低。
第二，則是建設帶動，平鎮近期最受矚目的建設即為桃園鐵路地下化計畫增設平鎮車站，而設址的地點就位於平鎮國中生活圈內，因為增設車站於當地居民息息相關，也推升買賣雙方對建設的期待性，今年以來周邊中古大樓房價屢創新高，古鴻威表示，屋齡5年內的中古大樓，過去單價約20初頭，今年則上揚至23-25萬，而屋齡15年內的中古大樓，過去單價約18-19萬，今年都來到20初頭。
第三，平鎮國中生活圈離中壢後站生活圈很近，也吸納中壢買盤，古鴻威表示，許多消費者會認為商圈相近，跨過延平路、民族路就到中壢，住在平鎮門牌屬住宅文教區，但可以享受中壢的生活機能，又能避免商業區人車吵雜的困擾。
古鴻威表示，中壢居民第二代若要在地購屋，通常會到海華特區、中壢高中一帶看屋，但這些區域單總價都已漸高，因此許多消費者會往鄰近的平鎮市區看屋，購屋剛需很大，也推升平鎮國中生活圈的房價漲幅。