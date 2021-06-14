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房市／平鎮4大生活　這裡有火車站題材

▲平鎮國中生活圈為桃園市平鎮區生活圈中房價漲幅最多。（圖／NOWnews資料照片）
▲平鎮國中生活圈為桃園市平鎮區生活圈中房價漲幅最多。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-14 08:30:00

根據官方統計，桃園市平鎮國中生活圈去年全年房價漲幅最高，為平鎮區4大生活圈中表現最亮眼，在地房仲表示，平鎮國中生活圈房價漲幅亮眼的原因是老商圈釋出量很少，又有新增平鎮車站等新建設題材，也近中壢後站生活圈吸納中壢買盤，在量少、需求量高的情況下推升房價，漲幅很有感。

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根據桃園不動產交易e指通統計實價資料，平鎮的四大生活圈中，中古屋去年房價與前年房價相比漲幅最高為平鎮國中生活圈7.4%，其次依序為忠貞市場生活圈6.7%、文化國小生活圈3.2%、南勢重劃區生活圈0.3%。

平鎮國中生活圈為平鎮區最靠近中壢的地區，信義房屋平鎮店長古鴻威表示，漲幅最高有3個原因，第一，平鎮國中生活圈位於平鎮市區，為發展成熟的商圈，而居住族群大多是老平鎮人，因為世代居住，較少有換屋需求，因此平鎮國中生活圈的中古屋移轉率都很低。

第二，則是建設帶動，平鎮近期最受矚目的建設即為桃園鐵路地下化計畫增設平鎮車站，而設址的地點就位於平鎮國中生活圈內，因為增設車站於當地居民息息相關，也推升買賣雙方對建設的期待性，今年以來周邊中古大樓房價屢創新高，古鴻威表示，屋齡5年內的中古大樓，過去單價約20初頭，今年則上揚至23-25萬，而屋齡15年內的中古大樓，過去單價約18-19萬，今年都來到20初頭。

第三，平鎮國中生活圈離中壢後站生活圈很近，也吸納中壢買盤，古鴻威表示，許多消費者會認為商圈相近，跨過延平路、民族路就到中壢，住在平鎮門牌屬住宅文教區，但可以享受中壢的生活機能，又能避免商業區人車吵雜的困擾。

古鴻威表示，中壢居民第二代若要在地購屋，通常會到海華特區、中壢高中一帶看屋，但這些區域單總價都已漸高，因此許多消費者會往鄰近的平鎮市區看屋，購屋剛需很大，也推升平鎮國中生活圈的房價漲幅。

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產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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2021-06-11-2021-06-15

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