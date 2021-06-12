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通勤15年首見「匝道塞爆」！他遲到1小時氣喊：主線超空

▲有一名通勤族抱怨，早上要開車到新竹上班，豈料車子卻塞在匝道動彈不得，也是他15年來首次遇見的景象，還害他遲到一小時，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲有一名通勤族抱怨，早上要開車到新竹上班，豈料車子卻塞在匝道動彈不得，也是他15年來首次遇見的景象，還害他遲到一小時，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 10:41:39

今（12）日是端午連假第一天，許多人都相當自律，待在家中防疫，不過就有一名通勤族抱怨，早上要開車到新竹上班，豈料車子卻塞在匝道動彈不得，也是他15年來首次遇見的景象，還害他遲到一小時，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己從頭份到新竹通勤已經長達15年之久，豈料今天早上6點多要上國道時，卻驚見大排長龍的景象，讓他無奈直呼「第一次在連假、第一天早上北上被閘道塞到遲到，主線空得比省道還空，既然都遲到了就請假一小時吧」。

▲一名通勤族在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲一名通勤族在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
貼文一出，網友紛紛大罵，「政府德政完全沒考慮需要利用高速公路上下班的人，真棒」、「以為卡人在閘道，就會減緩人家回家意願...」、「政府佛系防疫，搞慘上下班的人」、「偉大政府的德政」、「不能坐高鐵台鐵，當然就換開車，沒毛病！其實搭乘有管制大眾運輸工具，政府可進行人群流動監控，是比較安全的，但政府只是柔性勸導要大家不要出門，當台灣鯛是塑膠的」、「完全沒想過需要上班的人」。

另外，也釣出一大批卡在車陣中的苦主們，「物流司機路過…50分鐘了，行駛不到一公里…」、「主線根本沒車，搞一個匝道儀控，所有人都塞在平面，說是控制車流，其實根本苦了通勤的人，我就是受害者，要返鄉的，只是減慢他們的回家速度，不會減少回家的數量，然後連通勤的一起拖下水」、「算還好了，台北嚴重塞車」、「絕大部分都塞在入口」、「鳳山到燕巢，原本25分，現在70分」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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