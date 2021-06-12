COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

麥當勞BTS紙袋賣7千！她愣「賣誰啊」　真相曝：一堆人要

▲麥當勞在9日推出與韓國超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的「防彈套餐」，掀起熱潮，就有網友發現有人將紙袋賣7000元，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲麥當勞在9日推出與韓國超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的「防彈套餐」，掀起熱潮，就有網友發現有人將紙袋賣7000元，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 11:21:46

連鎖速食店「麥當勞」在9日推出與韓國超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的「防彈套餐」，掀起一波熱潮，不過，就有網友發現竟然有人把「紫色紙袋」標價7000元，讓她傻眼「誰要買」，貼文一出，就有網友表示「一堆人要」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞BTS袋子」為題發文，表示最近麥當勞開賣BTS套餐，讓不少想嚐鮮或是BTS的粉絲們為之瘋狂，但她同事卻發現有人在網購平台賣「紙袋」，而價錢竟然高達新台幣7000元，讓她簡直傻眼「哇，我昨天把7000元給丟了」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞BTS袋子」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞BTS袋子」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
因為原PO實在太好奇，便自己上網查了一下，「我自己也去查，發現真的蠻多商品的，也許幾十年之後可以賣到像7000元這樣的價錢吧」，不過，她也不忘在文末提醒「另外，也提醒大家可以多多善用網路訂餐的管道，減少店內群聚的風險，辛苦各位麥胞員工與外送人員，謝謝你們」。

貼文一出，掀起熱議，「會買的人是盤子吧」、「好貴的垃圾」、「自己去買才150還有吃的」、「抱歉，那些東西都在垃圾桶裡了」、「比較想知道有沒有人會買？」、「就只是隨便標價，根本沒人買，直接買一份餐就好啊」、「我已經確定接下來的每一餐了」、「有人真的會買嗎……」、「一看就知道來亂的，沒人會真的下標啦，有七千塊早就拿去買周邊了」。

對於網友們傻眼「到底要賣誰」、「根本不會有人要買」，就有網友表示「上架淘寶，大陸麥當勞沒這活動，看到大陸一堆人在微博或是小紅書求收」、「感覺可以拿去淘寶賣，因為大陸沒有這個套餐」；此外，也有店員提醒，「疫情那麼嚴重還一堆人跑到麥當勞買BTS餐，外送不香嗎？別當防疫破口欸，明明疫情期間，還可以大rush」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15%85%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.87%13.13%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.93%12.07%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀