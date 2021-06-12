麥當勞BTS紙袋賣7千！她愣「賣誰啊」　真相曝：一堆人要

連鎖速食店「麥當勞」在9日推出與韓國超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的「防彈套餐」，掀起一波熱潮，不過，就有網友發現竟然有人把「紫色紙袋」標價7000元，讓她傻眼「誰要買」，貼文一出，就有網友表示「一堆人要」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞BTS袋子」為題發文，表示最近麥當勞開賣BTS套餐，讓不少想嚐鮮或是BTS的粉絲們為之瘋狂，但她同事卻發現有人在網購平台賣「紙袋」，而價錢竟然高達新台幣7000元，讓她簡直傻眼「哇，我昨天把7000元給丟了」。





▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞BTS袋子」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，掀起熱議，「會買的人是盤子吧」、「好貴的垃圾」、「自己去買才150還有吃的」、「抱歉，那些東西都在垃圾桶裡了」、「比較想知道有沒有人會買？」、「就只是隨便標價，根本沒人買，直接買一份餐就好啊」、「我已經確定接下來的每一餐了」、「有人真的會買嗎……」、「一看就知道來亂的，沒人會真的下標啦，有七千塊早就拿去買周邊了」。





對於網友們傻眼「到底要賣誰」、「根本不會有人要買」，就有網友表示「上架淘寶，大陸麥當勞沒這活動，看到大陸一堆人在微博或是小紅書求收」、「感覺可以拿去淘寶賣，因為大陸沒有這個套餐」；此外，也有店員提醒，「疫情那麼嚴重還一堆人跑到麥當勞買BTS餐，外送不香嗎？別當防疫破口欸，明明疫情期間，還可以大rush」。（編輯：郭佩蓉）



