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國道返鄉潮？他eTag一查「70%通勤族」　網讚：數據說話

▲國道車潮從昨（11）晚間就出現塞車潮，到今（12）日一早仍然塞爆，不過就有網友表示，從eTag資料來看，其實「通勤族佔了70％，長程旅次根本不到5%」。（圖／交通部提供）
▲國道車潮從昨（11）晚間就出現塞車潮，到今（12）日一早仍然塞爆，不過就有網友表示，從eTag資料來看，其實「通勤族佔了70％，長程旅次根本不到5%」。（圖／交通部提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 13:44:55

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，日前各界紛紛呼籲民眾端午節別返鄉；不過國道車潮卻從昨（11）晚間就出現塞車潮，到今（12）日一早仍然塞爆；不過就有網友表示，從eTag資料來看，其實「通勤族佔了70％，長程旅次根本不到5%」。

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有一名網友在PTT貼出Google Maps截圖，爆卦「國道紅爆」，表示「這政府就呼籲國民端午不要返鄉，然後完全沒有作為，疫情擴散，又怪國民鬆懈了」。

對此，就有另一名網友回文，表示其實只要調出eTag資料，就可以知道高速公路上的車子到底是跨區移動，還是下班通勤回家；他也找出交通數據匯流平臺上，6月11日的eTag旅次公開數據，並畫了6/11旅次距離的分布圖，「橫軸是車子開了幾公里，縱軸是旅次數量」。

▲一名網友在PTT貼出數據圖。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT貼出數據圖。（圖／翻攝自PTT）
他表示，「看圖說話」，在20公里以下的通勤佔70％，超過100公里的長程旅次不到5%（補充一下大約2％），也就是說，塞在匝道車陣的車輛，多數都是通勤族，或是短程移動，長程返鄉的人並非主要，他也在文末呼籲「大家齊心抗疫，少操作地區對立」。

貼文一出，有網友認為，「100公里以上有多少是貨運物流」、「2%扣貨運還剩多少？」、「5%裡面，大概有80%是貨運吧」；甚至有人開酸，「你知道5%有多少嗎，你知道一台車上可以坐4-5個人嗎？」、「5%耶！嚇死人，這5%至少載五百萬人返鄉」。

但多數網友則表示認同，「上班族被搞」、「一直都是這樣呀」、「一直說返鄉車潮的，真的很瞎」、「結果卡到多數的通勤族」、「本來就是操作議題阿，匝道封起來當然塞，然後狂洗返鄉潮，笑死」、「卡死一堆通勤的人」、「支持解讀數據，也認同勿操作對立」、「數據說話，推」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
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指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.96%12.04%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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