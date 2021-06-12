國道返鄉潮？他eTag一查「70%通勤族」　網讚：數據說話

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，日前各界紛紛呼籲民眾端午節別返鄉；不過國道車潮卻從昨（11）晚間就出現塞車潮，到今（12）日一早仍然塞爆；不過就有網友表示，從eTag資料來看，其實「通勤族佔了70％，長程旅次根本不到5%」。





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有一名網友在PTT貼出Google Maps截圖，爆卦「國道紅爆」，表示「這政府就呼籲國民端午不要返鄉，然後完全沒有作為，疫情擴散，又怪國民鬆懈了」。





對此，就有另一名網友回文，表示其實只要調出eTag資料，就可以知道高速公路上的車子到底是跨區移動，還是下班通勤回家；他也找出交通數據匯流平臺上，6月11日的eTag旅次公開數據，並畫了6/11旅次距離的分布圖，「橫軸是車子開了幾公里，縱軸是旅次數量」。





▲一名網友在PTT貼出數據圖。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友認為，「100公里以上有多少是貨運物流」、「2%扣貨運還剩多少？」、「5%裡面，大概有80%是貨運吧」；甚至有人開酸，「你知道5%有多少嗎，你知道一台車上可以坐4-5個人嗎？」、「5%耶！嚇死人，這5%至少載五百萬人返鄉」。





但多數網友則表示認同，「上班族被搞」、「一直都是這樣呀」、「一直說返鄉車潮的，真的很瞎」、「結果卡到多數的通勤族」、「本來就是操作議題阿，匝道封起來當然塞，然後狂洗返鄉潮，笑死」、「卡死一堆通勤的人」、「支持解讀數據，也認同勿操作對立」、「數據說話，推」。（編輯：郭佩蓉）



