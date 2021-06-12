洗衣機竟冒「綠色青苔條」！釣出過來人秀解法：不需慌張
洗衣機對現代人來說相當便利，只要放入衣物及洗衣精，再按下按鈕便能將衣物清潔乾淨，既省時又省力，但近日卻有一名網友在網路上分享，他在洗衣機內部竟看到「綠色青苔條」，這讓他非常恐懼，沒想到卻釣出過來人秀出解法安慰「不需要太慌張」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 14:31:26
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「洗衣機長東西」文章表示，「天呀！太噁心了吧，我常常來這裡洗，今天洗完發現，內部有青苔…我觀察它每台都是這樣...疫情時期還這樣有夠噁心」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至在《mobile01》就有過來人點出，洗衣機「長出青苔條」該如何解決的辦法，留言區蓋起高樓。
過來人網友們紛紛留言表示「所謂青苔條就是衣物洗岀的棉絮，經年累月積在洗衣機的外筒壁上，在洗衣時，髒汙經由洗衣槽的孔洞，跑到沾黏到衣物上，我家的無孔槽洗衣機，不像傳統洗衣機會有外筒髒污的問題，洗衣基本上沒遇過髒汙沾黏到衣物上的情況」、「我家之前洗衣機原本也都出現青苔，不要讓陽光照到洗衣槽後就都沒再出青苔了」、「長苔是水的問題，因為沒過濾加上日照，確實適當漂白水可抑止」、「那是青苔，定時清洗洗衣機，用小蘇打是無法去除青苔，要用漂白水，而且是含氯的那種漂白水」。
甚至也有人採納了專家的意見為「用對皂類」和「避免強光」，「皂絲和水晶皂等洗劑，因為油脂較高，較易殘留於洗衣機當中，而洗衣機放置點應避免直接放在大太陽底，除了外殼容易褪色，若內層又過於潮濕，可能讓青苔有機會行光合作用，進而在其中生長」。（編輯：王柏文）