房東趁火打劫？她見「房租漲6成」氣炸 眾愣：根本趕人
台灣疫情持續爆發，全台三級警戒也持續延長至6月28日，嚴重影響了民生經濟，不少房東為體恤租客，紛紛自動降低房租。不過，就有網友抱怨，房東竟然趁著疫情調漲房租，從8000元漲到13000元，讓她忍不住痛罵「根本是趁火打劫」，最後決定退租，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 16:58:09
原PO在《爆怨2公社》表示，因為租屋處有點小，所以原本就有搬家的想法，但她認為搬家太麻煩，便遲遲沒有找下一個租屋處，沒想到上個月突然收到房東的訊息，「妳的租約即將到期，向妳說明，新的租約是一個月13000元，因為房屋地價稅太高，如有要續約請告知」。
原PO看完後相當傻眼，「房東竟直接從8000元漲到13000元，根本是趁火打劫」，這讓她決定退租。她透露，現在已經租到同樣是13000元、但空間大一倍的房子了，而且總幹事還跟她說「原房東這個月都還沒租出去，這兩個月應該都很難租出去，所以都是損失」，讓她有點小開心。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「漲近一倍，是逼妳退租走人吧」、「8千變1萬3，坑人喔....」、「這個時候還漲房租，太沒良心了」、「一次調漲5000，超過6成耶，太誇張了」、「漲應該只是想趕人走的藉口吧」、「只是要趕走房客而已，一次漲這麼多，沒人會續租」、「房東沒漲到房租，連房租也沒了，這叫賠了夫人又折兵」。（編輯：許智超）
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