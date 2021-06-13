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BTS肯瓊醬沾不完怎辦？她搭「1食物」組合　老饕一看戰翻

▲有網友分享，若是肯瓊醬沒沾完，可以搭配另一個食物，創造不一樣的口味。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友分享，若是肯瓊醬沒沾完，可以搭配另一個食物，創造不一樣的口味。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 00:09:07

連鎖速食店「麥當勞」在9日推出與韓國超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的「防彈套餐」，掀起一波熱潮。對此，就有網友分享，若肯瓊醬沒沾完，先不要丟掉，還可以搭配另一個食品，讓整個口味瞬間提升，貼文一出也引起網友熱烈討論。

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原PO在《Dcrad》表示，這次麥當勞推出期間限定的「甜辣醬」和「肯瓊醬」，但她在搭配肯瓊醬時，並沒有全部沾完，因此她想出新的吃法，首先要點一杯玉米濃湯，接著把吃不完的醬倒進去，就可以讓玉米濃湯變成另一種口味，「辣味玉米湯，又辣又燙！」

▲原PO把沒沾完的肯瓊醬，加進玉米濃湯裡，變成辣味玉米濃湯。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO把沒沾完的肯瓊醬，加進玉米濃湯裡，變成辣味玉米濃湯。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「玉米濃湯加辣油很好吃欸」、「這樣真的不錯吃，前提是要有剩啊」、「有點辣，感覺還不錯」、「我也想試試看」，不過也有不少人認為，「這樣好吃嗎」、「拜託不要加進去，我寧願舔乾淨」、「這是撒旦的食物嗎」、「修但幾勒」、「我這樣吃然後拉一個晚上的肚子」。

另外，也有網友覺得肯瓊醬可以加其他食物，「肯瓊醬沾薯條也很好吃啊」、「肯瓊醬感覺很適合涼麵」、「沾肉粽，選我正解」、「肯瓊醬要跟番茄醬一起沾薯條雞塊才好吃」、「拿來沾吐司很好吃」。（編輯：許智超）

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.45%85.55%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.45%11.55%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

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2021-06-09-2021-06-12
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