裝新冷氣過一年GG！師傅到場驚：怎這樣 內行揭暗黑真相
台灣天氣燥熱，現在不用等到夏天，春秋季之時，中午就常常飆到30幾度都是常有的事情，因此家家戶戶有冷氣也是再正常不過的事情。不過，近日就有網友分享自己去年跟某商家購買冷氣，裝完之後，今年打開卻讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-13 15:59:11
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「當初在賣場購買冷氣，結果不僅安裝的師傅遲到整整六小時，安裝的過程也超級不專業，去年花錢裝的時候，我們要求把冷氣室外機裝在客廳外面的陽台，不要放在房間外，因為房間的陽台比較不通風且怕很吵，結果師傅一直說放在房間就可以了，當時裝完一吹真的吵到不行，隔天打給店家，叫安裝人員來重新安裝，結果後來就沒下文」。
「後來想說快冬天了，用不到冷氣，我們就沒再打電話給店家，結果今年夏天開始開冷氣之後，發現冷氣開了風量超小也不會冷，後來再打開店家請原廠人員來看是什麼原因故障，結果！竟然是因為『窗戶不通風無法散熱....需要移室外機！』明明之前就叫師傅不要把室外機放在房間了！為什麼還要堅持直接裝，把客戶牆壁弄成這樣，難道不用幫忙補嗎？後來又噴七千元安裝費，大家找店家務必三思。」
貼文一出，網友紛紛回應「所以我都不找賣場、電器商場購買家電，真的超級沒保障，因為他們的安裝人員都外包，品質超不一」、「這種冷氣安裝都是外包廠商負責安裝… 強烈建議施工過程要從頭盯到尾」、「你不會是最後一個，很多那種商場安裝人員都是外包，人員有好有壞」、「我都直接找電器行購買，老師傅技術超好」、「他們冷氣安裝都是外包的，每個地區都不同，所以包商有好有壞」、「你們人真的太好，竟然還付那七千元，如果是我，我絕對要他們自己吸收」。（編輯：張嘉哲）