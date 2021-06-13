驗DNA被陌生女找上！驚揭「爸風流史」 媽反曝驚人真相
近年興起「DNA測試」潮，越來越多人會透過檢測，才發現自己的驚人身世。美國就有名女子先前無聊做了DNA檢測，卻被一名自稱是她同父異母的姊姊找上，讓她相當驚訝，於是將這段經歷PO上網，意外獲得熱烈討論，但她私下跟媽媽分享時，才得知自己的生父另有其人。
編輯中心/綜合報導
2021-06-13 17:55:36
綜合外媒報導，美國佛州有名女子希拉蕊（Hillary）幾年前曾進行DNA檢測，怎料，近日被一名來自紐約、比自己年長約20歲的陌生女子找上，不但自稱是她同父異母的姊姊，還說兩人的DNA結果匹配，「詢問我是否能夠幫忙找到她的親生母親」，她確認是自己同父異母的姊姊後，答應幫忙尋找。
希拉蕊幫姊姊找到生母後，對方也坦承，當年確實曾和希拉蕊的父親有過親密關係。事後，她將這段經歷分享到《TikTok》，意外引起熱烈回應，甚至有電視台邀約她上節目。但希拉蕊的媽媽聽到電視節目邀約時，立刻露出慌張模樣，猶豫許久才向她透露，「妳的父親不是妳的生父」。
希拉蕊這時才知道，原來媽媽在結婚之前，曾和丈夫的表哥傑瑞（Jerry）發生一夜情，並且懷了希拉蕊。雖然面對突如其來的真相，讓她十分錯愕，但她強調自己不在乎DNA的檢測結果，「那個撫養我長大的男人永遠都是我爸」。（編輯：許智超）