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二手床頭櫃藏紙條！她見「自家電話」懵了　超毛巧合曝光

▲有網友買了二手床頭櫃，發現裡面藏了一張紙條，打開竟寫著她家以前的市內電話號碼。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲有網友買了二手床頭櫃，發現裡面藏了一張紙條，打開竟寫著她家以前的市內電話號碼。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 21:39:46

如今拍賣網站與APP頻繁使用，除了專業網拍賣家會上架商品出售外，不少人也會將自己用不到的東西PO到各大平台轉賣。近日，就有網友在二手商店買了一組床頭櫃，回家後看到抽屜有一張詭異紙條，裡頭竟寫著「她家以前的電話」，讓她相當驚嚇，結果經過調查後，竟發現驚人的巧合。

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根據《鏡報》報導，智利聖地亞哥有名女子瓦倫西亞（Valencia）在《TikTok》表示，她日前到一間二手商店購買了一組床頭櫃，回家後意外發現抽屜裡有張詭異紙條，打開來一看，上面竟寫著「她家以前的市內電話號碼，以及她媽媽的手機號碼」，讓她頓時感到毛骨悚然。

▲瓦倫西亞察覺，紙條上的字跡很像小孩子的。（圖／翻攝自《valenciascalifornia》TikTok
▲瓦倫西亞察覺，紙條上的字跡很像小孩子的。（圖／翻攝自《valenciascalifornia》TikTok ）
瓦倫西亞仔細看這張紙條，察覺上頭的字跡像是小孩子的，再加上她家中已經15年都沒有市內電話，而且電話號碼旁還標註「這是卡莉（Carly）家的電話，以及她媽媽的手機號碼」，因此推測這一組二手床頭櫃，可能是她妹妹（卡莉）小時候的朋友家中所賣出的。

事後，瓦倫西亞還在床頭櫃找到另一張紙條，上面寫著某個姓氏，結果她就在臉書上成功找到對方。許多網友看完也相當驚訝，「太扯了，聖地亞哥有330萬人呢」、「這個巧合真的太瘋狂了」、「發生這種事的機率，幾乎為0吧」、「我也曾無意間買下了我們家開的酒吧裡的凳子，我想有時候我們都會被熟悉的事物所吸引」。（編輯：許智超）

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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18.02%81.98%
2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
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85.12%14.88%
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