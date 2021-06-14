吃不完的粽子到底該冷藏或冷凍？食藥署揭「正確保存法」

今（14）是一年一度的端午節，連假3天，許多人除了嘗試立蛋外，想必也吃了各種不同口味的粽子，不過，吃不完的粽子到底該怎麼保存呢？究竟該冷藏還是冷凍才好？對此，食藥署在闢謠專區

公開了正確「保存方法」。

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「聽說粽子冰在冷凍，可以存放很久，這是真的嗎？」對此，食藥署指出，端午節正值氣候炎熱時期，溫度高、濕度大，適合各種微生物、致病菌或黴菌生長繁殖。若食品保存不當，如：粽子等，就容易導致變質腐敗，因此不論是自己製作或是購買的粽子，如果暫不食用，都應「儘速放進冷凍庫（ -18℃ 以下）貯藏，透過低溫保藏技術，能減緩微生物繁殖速率，進而有效地延長食品保鮮期。不過，食品在貯存過程中，品質也會發生些微變化，如色澤的劣變或是風味的劣化等，這些變化可能是來自食品本身成分間相互作用，或是微生物繁殖所造成。」





▲食藥署指出，不論是自己製作或是購買的粽子，如果暫不食用，都應「儘速放進冷凍庫（ -18℃ 以下）貯藏，透過低溫保藏技術，能減緩微生物繁殖速率，進而有效地延長食品保鮮期。」（示意圖／翻攝photoAC）

此外，食藥署呼籲民眾，若要確保粽子保有原來的風味，建議應儘速食用完畢，不要放置冷凍庫太久，同時也提醒大家，要食用時，可以先將貯存在冷凍庫的粽子移到冷藏櫃解凍，再使用電鍋或微波爐加熱，以避免吃下中心未熟透的粽子，這樣一來就能安心吃到美味粽子囉！





而對於粽子放冷凍庫到底應該能放多久？《 NOWnews 》過去曾訪問到營養師江哲均，他表示，網路上流傳「肉粽可以放冷凍半年、一年都能吃」，這其實是非常危險的觀念，因為一般附著在食物上的微生物、細菌在冷凍的環境下只是停止活動並沒有被「殺死」，更何況我們每天頻繁的開關冰箱，無法確保維持一樣的低溫環境。所以會建議各位肉粽不要包太多，真的吃不完凍起來後也要在「1個月內」食用完畢。（編輯：許苡晴）



