慰問警察　侯友宜：新北疫情稍有控制功不可沒

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侯友宜指出，這段時間警察在值勤的第一線，有21個同仁確診，目前有16個康復，5個還在集中檢疫所；警察節的前夕，祝福新北市的所有的警察，除要一起防疫外，更重要身體一定要平安、健康，「警察辛苦了，我們一起加油，為新北的防疫再做努力」，希望能夠守住新北市民的平安跟健康。
警察局表示，新北刑大隊勞科偵隊的李姓與徐姓2個同仁，因偵辦詐欺集團案件，疑似與多名集團成員接觸及協助找尋失聯的遊民接觸而染疫；其中李姓警員5月26日確診，經集中檢疫所隔離治療及防疫旅館居家隔離後，6月13返家自主健康管理，目前正待PCR檢測結果中，如為陰性即可返回工作崗位。
科偵隊其他的34個同仁，自5月26日起即全員居家隔離，6月11日確認全員PCR檢測為陰性後，均返回工作崗位，目前僅剩李姓警員1人尚待確認檢驗結果；此外，侯友宜也說，在疫情下的警察節，無法與過往一樣舉辦慶祝的活動，但衷心感謝所有的新北警察，對市民的付出。
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