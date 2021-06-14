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慰問警察　侯友宜：新北疫情稍有控制功不可沒

▲警察節前夕，新北市長侯友宜在警察局長黃宗仁（右）的陪同下，特前來新北刑事警察大隊慰勞科偵隊的同仁。（圖／新北市政府警察局提供）
▲警察節前夕，新北市長侯友宜在警察局長黃宗仁（右）的陪同下，特前來新北刑事警察大隊慰勞科偵隊的同仁。（圖／新北市政府警察局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-14 11:33:07

警察節前夕，新北市長侯友宜今（11）日特前往新北刑事警察大隊慰勞科偵隊的同仁，因為該隊有2個同仁因公染疫；侯友宜認為，這場疫戰不能一日沒有警察同仁的協助，警察同仁在抗疫的工作中，扮演著舉足輕重角色，衷心感謝新北警察的付出。

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侯友宜強調，看到新北的警察，不但要捍衛治安，也更要把防疫做好，警察同仁在防疫期間承擔高風險、高壓力，不僅在第一線協助找失聯者、疫調，甚至包括到菜市場、衛生所及居家隔離的協助；新北市的疫情能夠稍有控制，警察同仁的功勞不可抹滅。

侯友宜指出，這段時間警察在值勤的第一線，有21個同仁確診，目前有16個康復，5個還在集中檢疫所；警察節的前夕，祝福新北市的所有的警察，除要一起防疫外，更重要身體一定要平安、健康，「警察辛苦了，我們一起加油，為新北的防疫再做努力」，希望能夠守住新北市民的平安跟健康。

警察局表示，新北刑大隊勞科偵隊的李姓與徐姓2個同仁，因偵辦詐欺集團案件，疑似與多名集團成員接觸及協助找尋失聯的遊民接觸而染疫；其中李姓警員5月26日確診，經集中檢疫所隔離治療及防疫旅館居家隔離後，6月13返家自主健康管理，目前正待PCR檢測結果中，如為陰性即可返回工作崗位。

科偵隊其他的34個同仁，自5月26日起即全員居家隔離，6月11日確認全員PCR檢測為陰性後，均返回工作崗位，目前僅剩李姓警員1人尚待確認檢驗結果；此外，侯友宜也說，在疫情下的警察節，無法與過往一樣舉辦慶祝的活動，但衷心感謝所有的新北警察，對市民的付出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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