COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

端午在家DIY「優格冰粽」！人妻再曝寒天奶酪粽超神做法

▲今年端午碰上疫情無法返鄉，不少民眾在家只能包粽子、立蛋解悶，有女網友就分享了「芒果優格冰粽」的做法掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
▲今年端午碰上疫情無法返鄉，不少民眾在家只能包粽子、立蛋解悶，有女網友就分享了「芒果優格冰粽」的做法掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 16:05:09

今年一年一度的端午節碰上新冠疫情，不少離家工作的民眾只能暫緩返鄉計畫，在家吃著家人寄來的粽子過節。不過宅在家狂嗑粽子對身體可能是個負擔，日前就有一名女網友分享家中小孩吵著要包粽子，於是決定按照網路上的教學與孩子們DIY做出「芒果優格冰粽」，不但冰涼清爽還大受歡迎，畫面曝光更掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》公布這款優格冰粽的做法，原PO解釋今年因為在家防疫，少了媽媽的協助小孩又吵著說想包粽子，只好來做「幼幼版」的粽子，只要將古早味冰棒袋底部與封口垂直捲起，最後用膠帶固定，或拿小型耐熱袋加工當粽子形狀的模具，第一步驟就完成了。

接著孩子就能接手繼續，將芒果丁、優格等餡料放入模具中，最後用夾鏈封起來，置入冷凍庫3小時等待凝結成形就大功告成了。至於這款外型好看又製作簡單究竟口感如何，原Po也笑稱口感就像吃雪糕，「本來不吃優格的小孩，做成冰就會吃了」。

▲（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
▲網友分享自製冰涼甜粽的做法。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
此外，照片曝光後也讓社團內不少家長大讚「今天好適合吃冰粽」、「優格實在是比吉利丁和果凍粉更容易取得啊」、「厲害又應景的粽子」、「媽媽好有才」、「在家也能試看看」，另外更有其他媽媽分享了自己的食譜，曬出自己用相同作法，但利用不同原物料製作成寒天水果粽或奶酪甜粽，同樣讓不少網友驚嘆表示「這些媽媽好有才」、「可以先跟一般肉粽說再見了」。（編輯：楊智傑）

▲（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
▲果凍粉、吉利丁等原料代替也能玩出新花樣。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.08%82.92%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.17%13.83%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀