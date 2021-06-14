端午在家DIY「優格冰粽」！人妻再曝寒天奶酪粽超神做法

今年一年一度的端午節碰上新冠疫情，不少離家工作的民眾只能暫緩返鄉計畫，在家吃著家人寄來的粽子過節。不過宅在家狂嗑粽子對身體可能是個負擔，日前就有一名女網友分享家中小孩吵著要包粽子，於是決定按照網路上的教學與孩子們DIY做出「芒果優格冰粽」，不但冰涼清爽還大受歡迎，畫面曝光更掀起討論。

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這名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》公布這款優格冰粽的做法，原PO解釋今年因為在家防疫，少了媽媽的協助小孩又吵著說想包粽子，只好來做「幼幼版」的粽子，只要將古早味冰棒袋底部與封口垂直捲起，最後用膠帶固定，或拿小型耐熱袋加工當粽子形狀的模具，第一步驟就完成了。

接著孩子就能接手繼續，將芒果丁、優格等餡料放入模具中，最後用夾鏈封起來，置入冷凍庫3小時等待凝結成形就大功告成了。至於這款外型好看又製作簡單究竟口感如何，原Po也笑稱口感就像吃雪糕，「本來不吃優格的小孩，做成冰就會吃了」。

▲網友分享自製冰涼甜粽的做法。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

此外，照片曝光後也讓社團內不少家長大讚「今天好適合吃冰粽」、「優格實在是比吉利丁和果凍粉更容易取得啊」、「厲害又應景的粽子」、「媽媽好有才」、「在家也能試看看」，另外更有其他媽媽分享了自己的食譜，曬出自己用相同作法，但利用不同原物料製作成寒天水果粽或奶酪甜粽，同樣讓不少網友驚嘆表示「這些媽媽好有才」、「可以先跟一般肉粽說再見了」。（編輯：楊智傑）