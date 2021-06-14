整包冷凍水餃吃膩了？達人揭「質變1神招」：口感秒升級
近期因本土疫情影響，不少人都已經購買如水餃等冷凍食品，以減少出門次數。然而一次買就好幾大包，吃久了難免會膩，就有網友分享，讓冷凍水餃「質變」神奇料理法，不少人也直呼「口感大升級，一吃就上癮」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 16:11:00
原PO在論壇PTT上發文提到，「冷凍水餃一般都是水煮居多，不過最近天氣實在太熱，所以決定換個口味，想用煎的試試看」，沒想到她完成後一吃，發現比水煮的還好吃，並好奇其他人是否有嘗試過這個做法。
而過程曝光也立刻掀起網友熱烈討論，「煎餃好吃，但不放油很容易黏鍋子」、「不好吃的冷凍水餃用成煎餃整個變身大加分」、「便宜的冷凍水餃用水煮，真的難吃，但用油煎超好吃的，起鍋前淋麵粉水在煎一下，還能有冰花效果哦」、「煎餃簡單又好吃」。
此外也有人分享其他特殊方式「用萬用鍋蒸餃，也滿好吃的」、「我是熟水餃直接拿去烤箱烤」、「煎餃太多油 我都做蒸餃」、「電鍋蒸餃更健康又好吃，缺點是很難掌握不沾黏的水量」。（編輯：潘毅）
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