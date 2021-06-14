羅一鈞跳級上台大！赴非洲行醫原因曝　骨子裡藏神祕靈魂

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

在於這是一個救苦救難的工作，並不是他對醫學有多大興趣，而是為了幫助可憐的病患

▲羅一鈞每次在記者回上回答問題都相當流暢且專業，獲得許多網友讚賞。（圖／指揮中心提供）

他骨子裡就是一個文藝青年，而且是數理資優又悲天憫人的文藝青年

*本文經沈政男醫師授權使用



