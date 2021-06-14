羅一鈞跳級上台大！赴非洲行醫原因曝　骨子裡藏神祕靈魂

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「羅一鈞是建中數理資優，據說是跳級考上台大醫學系，也就是高中念兩年就考上了，而且是那年的聯考榜首，相當不簡單，要考榜首是這樣，其實要考台大醫學系亦然，除了要很會念書，更要細心、有耐心，還有好勝心，因為，聯考不是智力測驗，好多東西必須死背，當然也必須耐得住那份無趣」。
沈政男指出，雖然他數理資優，但他後來在醫學之外，最有興趣的似乎是藝文！他在網路上有兩個十幾年前所寫的部落格，主要是他在非洲行醫與美國受訓的紀錄，但也有一些生活感懷隨筆，我仔細地看了一下，可以看出他對文學有興趣，文筆也不錯，也有在聽流行音樂與看一些電影，可以說是一個文藝青年，你從他後來走非典型行醫道路就知道，他對醫學本身並沒有那麼大的興趣。
「醫學系畢業後，剛好那時陳水扁總統為了拓展邦交，開辦了非洲醫療團，徵選了二、三十名醫學院畢業生到非洲行醫，當時頗為轟動，而羅一鈞就是其中一員，羅一鈞在馬拉威行醫兩年，讓他找到了行醫方向，也就是學成以後要回來幫助這個可憐的國家，尤其是當地的愛滋病患，所以說他對醫業的認同，在於這是一個救苦救難的工作，並不是他對醫學有多大興趣，而是為了幫助可憐的病患」。
而在返台以後，羅一鈞進入台大內科，在感染科受訓，雖然辛苦，但卻甘願為了理想吃苦；然而，當他好不容易取得感染科證照、準備去馬拉威服務時，馬拉威卻和台灣斷交了，因此，他便到了疾管署當防疫醫師，為此，他還再去美國受訓2年。
「他骨子裡就是一個文藝青年，而且是數理資優又悲天憫人的文藝青年」沈政男解釋，這是一個最單純，卻也是一個最複雜的人，他很少自我揭露，你翻遍了兩個部落格，想要尋找更多個人成長故事，就是找不到，後來的故事，就是如同大家所知，羅一鈞在PTT上看到了中國大陸的疫情訊息，第一時間幫台灣升起了防疫警戒，避免了疫情來襲。
「台灣防疫的成功或許是他最開心的事情，只可惜後來破功，這也或許讓他感到挫折，還好，台灣似乎出現了一道曙光，疫情已經稍稍控制住，他的壓力應該小一些」沈政男也笑說，羅一鈞現在是疾管署副署長，「等於是當官，不曉得他對從政有沒有興趣？上醫醫國，做防疫的醫生更能感受到這個道理，柯文哲再怎麼不好，有一點是其他醫生遠遠比不上，就是他願意撩落去從政」。（編輯：張嘉哲）
*本文經沈政男醫師授權使用
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