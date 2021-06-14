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羅一鈞跳級上台大！赴非洲行醫原因曝　骨子裡藏神祕靈魂

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，繼超狂學歷被翻出後，沈政男醫師又揭露他到非洲行醫的動機。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，繼超狂學歷被翻出後，沈政男醫師又揭露他到非洲行醫的動機。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 16:26:56

台灣本土疫情嚴峻，疫情指揮中心每天都要召開記者會向國人報告疫情走向，其中除了位居一線的醫護人員非常辛苦之外，指揮中心的各級長官更是一刻也不敢懈怠，全力為台灣守住疫情這道防線，而日前，疾管署副署長羅一鈞其超強學歷被翻出後，衛福部草屯療養院醫師沈政男也在臉書上透露當時羅一鈞赴非洲行醫的動機，稱他是「數理資優又悲天憫人的文藝青年」。

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沈政男指出「談羅一鈞他在台大醫學系小我八屆，剛好柯文哲是大我八屆，羅一鈞只念了六年就畢業，大家以為是天賦異稟，其實是那時台大醫學系正在實驗新學制，讓學生提早在五年級實習，也就早一年畢業，當時共有十幾名同學參加，當醫生，並不需要資優！只是因為醫學系，尤其是台大醫學系，很難考，因此好多資優生都被篩選到這裡來了」。

「羅一鈞是建中數理資優，據說是跳級考上台大醫學系，也就是高中念兩年就考上了，而且是那年的聯考榜首，相當不簡單，要考榜首是這樣，其實要考台大醫學系亦然，除了要很會念書，更要細心、有耐心，還有好勝心，因為，聯考不是智力測驗，好多東西必須死背，當然也必須耐得住那份無趣」。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）
沈政男指出，雖然他數理資優，但他後來在醫學之外，最有興趣的似乎是藝文！他在網路上有兩個十幾年前所寫的部落格，主要是他在非洲行醫與美國受訓的紀錄，但也有一些生活感懷隨筆，我仔細地看了一下，可以看出他對文學有興趣，文筆也不錯，也有在聽流行音樂與看一些電影，可以說是一個文藝青年，你從他後來走非典型行醫道路就知道，他對醫學本身並沒有那麼大的興趣。

「醫學系畢業後，剛好那時陳水扁總統為了拓展邦交，開辦了非洲醫療團，徵選了二、三十名醫學院畢業生到非洲行醫，當時頗為轟動，而羅一鈞就是其中一員，羅一鈞在馬拉威行醫兩年，讓他找到了行醫方向，也就是學成以後要回來幫助這個可憐的國家，尤其是當地的愛滋病患，所以說他對醫業的認同，在於這是一個救苦救難的工作，並不是他對醫學有多大興趣，而是為了幫助可憐的病患」。

而在返台以後，羅一鈞進入台大內科，在感染科受訓，雖然辛苦，但卻甘願為了理想吃苦；然而，當他好不容易取得感染科證照、準備去馬拉威服務時，馬拉威卻和台灣斷交了，因此，他便到了疾管署當防疫醫師，為此，他還再去美國受訓2年。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞
▲羅一鈞每次在記者回上回答問題都相當流暢且專業，獲得許多網友讚賞。（圖／指揮中心提供）
他骨子裡就是一個文藝青年，而且是數理資優又悲天憫人的文藝青年」沈政男解釋，這是一個最單純，卻也是一個最複雜的人，他很少自我揭露，你翻遍了兩個部落格，想要尋找更多個人成長故事，就是找不到，後來的故事，就是如同大家所知，羅一鈞在PTT上看到了中國大陸的疫情訊息，第一時間幫台灣升起了防疫警戒，避免了疫情來襲。

「台灣防疫的成功或許是他最開心的事情，只可惜後來破功，這也或許讓他感到挫折，還好，台灣似乎出現了一道曙光，疫情已經稍稍控制住，他的壓力應該小一些」沈政男也笑說，羅一鈞現在是疾管署副署長，「等於是當官，不曉得他對從政有沒有興趣？上醫醫國，做防疫的醫生更能感受到這個道理，柯文哲再怎麼不好，有一點是其他醫生遠遠比不上，就是他願意撩落去從政」。（編輯：張嘉哲）

*本文經沈政男醫師授權使用

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.08%82.92%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.17%13.83%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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