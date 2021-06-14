陸男吃火鍋「快手扔小強」！一天爽騙7千　遭識破後GG了

居家防疫期間不少人想吃火鍋只能靠外帶服務才能滿足，這也讓許多民眾期待解封的那天就能大快朵頤。不過要是用餐過程中遇到「小強入侵」恐怕顧客和店家都會相當頭痛，日前在中國深圳就有一名男子抓緊這點，兩度前往當地一間知名火鍋店用餐，卻「吃到蟑螂」氣得向店家求償，業者懷疑另有內情報警後才發現根本是男子自導自演。

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綜合

《搜狐新聞》

報導，上月深圳一名蔡姓男子午間至當地知名連鎖火鍋店用餐，就在他快用餐結束前卻從鍋內撈出一隻蟑螂，並要求店員出面解釋。儘管服務生得知後就向他致歉並解釋將不向他收費，但該名男子仍不死心，威脅將打電話投訴，直到店長出面協調表示願意賠償1000元（約新台幣4326元）才心滿意足的離去。

賠償後店長對於該名男子明明是一人用餐卻堅持要坐四人座，且吃完了一整桌菜後才「發現小強」的行為感到相當納悶，報警處理後隨即偕同警方調閱監視器查看，這才發現男子用餐過程中不斷遮掩手部，左手先是掉出不明的黑色物體，接著再以右手掩護，趁著夾青菜時將詭異黑物丟入鍋內烹煮。

▲「黑色異物」掉落後男子還試圖以手機遮掩。（圖／翻攝自《搜狐新聞》）

經過警方將該男逮捕審訊後，男子才坦承自己也曾從事餐飲業，能夠以同行角度出發理解店家願意賠錢了事的心態，這才在火鍋店附近草坪找到死蟑螂行騙，離譜的是當晚他才在同一品牌旗下他間火鍋店利用相同伎倆詐財，目前已經被當地警方以敲詐勒索為由進行行政拘留，報導也指出根據中國刑法第274條規定，男子觸法的行為最重可判3年以上、10年以下有期徒刑。（編輯：楊智傑）