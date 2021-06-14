汽車喇叭自動「吵架式」狂響！開車族急喊快修 理由曝光
在台灣的道路上若是隨便按喇叭，很有可能會引起不必要的行車糾紛。不過，就有網友指出，自己開車去買菜時，車子突然自己狂按喇叭，整趟路長鳴了4次，讓他相當崩潰，立刻發文求助，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 21:56:04
原PO日前在《PTT》表示，他晚上開家裡的車去買菜，車子突然自己狂按喇叭，「不是叭叭叭那種，叭～～～那種找人打架的長鳴」，整趟甚至出現4次。他透露，還有一次是在停車場，才剛發動車子，就持續響了將近10秒，讓他瞬間被全場人矚目，因此發文求助「我整個嚇死！這啥情況？接觸不良嗎？」
貼文曝光後，有些網友開玩笑說，「就是鬧鬼...」、「很明顯車比人兇，想搞事啊」、「該去淨化一下了」、「改天就要去跟狂派打架了，你沒看過嗎」、「連車車都不能忍了，你為什麼能忍」、「去大廟淨化阿」、「可能有人惡作劇用牙籤卡住」，還有開車族說「不管怎樣趕快修，不然等等被誤會是在挑釁」、「這問題比夏天冷氣不冷還嚴重」。
另外，還是有過來人認真分析，「可能是繼電器壞掉了，我之前是這個問題，我的是頻繁的短叭聲，換掉繼電器就正常了」、「觸點老化，拆開清」、「繼電器的問題吧，這攸關生命安全的東西必須得趕快修」、「轉方向盤才響就是遊絲的問題了」、「防盜阿達了吧」、「有裝防盜器或是暗鎖之類的嗎？查一下看看」。（編輯：許智超）