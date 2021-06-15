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「飛機餐」真的超難吃？專家曝光2背後真相：影響太多了

▲「飛機餐」真的超難吃？專家曝光2背後真相。（示意圖／取自pixabay）
▲「飛機餐」真的超難吃？專家曝光2背後真相。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 10:45:54

許多人在跨國旅遊時，都會選擇搭飛機，而飛機上就會有所謂的「飛機餐」可以享用，因此近日就有網友在網路上表是疑惑，「『飛機餐』真的有那麼難吃嗎？」沒想到就有國外的專家揭露了2點背後真相，直言「影響太多了」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼很多人不喜歡飛機餐」的文章表示，「飛機餐雖然不能說是頂級美味，但也沒那麼糟糕吧，我只吃過一次NG的，燻雞三明治很鹹」，原PO更接著說「其他飛機餐對我而言就是還行的味道啊，我是知道飛機上的味覺嗅覺沒那麼靈敏啦，但也沒讓飛機餐嚐起來那麼糟糕吧，為什麼那麼多人討厭飛機餐呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲飛機上的「氣壓」和「濕度」會降低人們對於甜味與鹹味敏感度。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲飛機上的「氣壓」和「濕度」會降低人們對於甜味與鹹味敏感度。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
網友們紛紛表示「因為高空味覺會變遲鈍」、「就...能吃，說不上美味吧」、「飛機餐，真的難吃。」、「因為難吃，跟嚼臘一樣，路邊攤比較讚」、「高空味覺會變差」、「真的難吃，亞洲線可能還好一點，比較符合台灣人胃口，長途線蠻多都蠻可怕」。

事實上，根據外媒《BBC》的報導中指出，飛機上的「氣壓」和「濕度」會降低人們對於甜味與鹹味敏感度，對此德國漢莎航空公司（Lufthansa）曾在2010年委託德國應用科學研究機構Fraunhofer調查，在調查後發現，在「減低氣壓」與「乾燥狀態」下，人類對於甜味與鹹味的敏感度確實下降了約30％，而酸味、苦味與辣味的敏感度則不受影響。（編輯：王柏文）

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