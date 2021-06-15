泡麵附肉塊何時倒入？內行揭「關鍵時機」：較大塊又不柴
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近日受到疫情升溫影響，不少民眾也開始瘋買泡麵。對此，近日一名網友在臉書社團《泡麵公社》提到，若有肉塊的泡麵，大家都是一起泡還是最後才倒入？貼文立刻引發熱議，有內行網友分享「關鍵時機」，認為肉真的會比較大塊又不柴。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 12:44:37
原PO表示，最近買了有附肉塊的泡麵，好奇詢問廣大網友「這種有肉塊的泡麵，肉塊要一起下去跟泡麵一起泡，還是放在蓋子上加熱後倒下去？」因為自己很少吃這種泡麵，一直很想知道哪種方式比較好吃。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我以前都直接倒進去再沖水，現在是看天氣，天氣熱一樣直接倒，天氣冷的話就會先預溫」、「我個人是先放在蓋上幫忙壓，然後半路稍微攪拌一下之後倒，因為怕粉包泡不散，這樣比較不會一下子湯降溫太多」、「全部都倒下去沒差，反正你最後還是要加熱水」、「有時候我還會吃乾的」。
不過，有內行網友透露，肉塊在最後倒入，和一起泡的肉相比之下比較大塊，且不容易變柴，「以前是倒進去一起泡或煮，但發現肉會縮一點，還會稍微變硬，現在都泡好或煮好再倒」、「牛肉我都是泡好最後倒，怕肉太柴」。（編輯：賴詠璿）