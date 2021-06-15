整間房冷氣幾乎都變頻！女收帳單臉綠 內行揭關鍵：正常
氣候越來越極端，即便還沒到夏天，在春秋季都有可能熱到要開冷氣才會感到舒適，不過也造就電費飆漲的問題，因此不少人為了節省電費，都會將家中的冷氣換成變頻的。而近日，一名人妻表示「家中的冷氣幾乎都是變頻的，家電也是，但是電費卻還是依舊超貴」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 15:15:09
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「今天收到4、5月的電費，結果我們家用了900多度，我們家這整棟公寓平均才用電600度，家中家電很多都是變頻的，包括冰箱、洗衣機，冷氣有一台一級變頻、一台二級變頻跟一台定頻的；燈泡也都是LED；冬天電熱水器加熱完成就關」。
「可是就連沒有吹冷氣的冬季，也都使用到650度左右（公寓同棟的平均用電400度），結果我們五月開了冷氣就直接衝到900多度，三大兩小這樣的用電度數真的正常嗎？還是因為是老舊公寓電線造成的呢？有人可以解答一下嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「電熱水器天天使用，就不要開開關關，反而耗電……」、「毫無疑問，就是電熱水器的關係，很正常」、「還是有一台定頻，如果有開，還是跟變頻有差距，加上電熱水器，這電費量很正常了」、「其實電熱水器我們沒在關，電費不會比關掉再開還多」、「自己住就知道電熱水器有多可怕了！開開關關也很耗電，最根本是直接換掉」；不過，也有不少網友表示「兩個月兩千多已經很省了...6000飄過」、「我這個月都待在家，不想面對電費啊....兩千多很便宜了」、「我家透天固定破五千路過」、「家裡也是電熱水器跟變頻冷氣，一個月也要三千五，兩千一很便宜了啦」。（編輯：張嘉哲）