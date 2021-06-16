房市／隱形富豪支撐員林184重劃區買氣

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除了生活機能外，住商不動產彰化員林加盟店店東江建德表示，看準員林的人口及消費力道，越來越多外地大品牌建商到員林獵地，且由於土地取得成本從早期每坪22至25萬左右，如今已在40萬以上，興建透天別墅利潤已然較低，因此建商多改開始推出華廈，甚至20層以上大樓建案，少部分才蓋透天別墅。
江建德表示，目前184重劃區內全新電梯透天別墅，總價都在1800萬以上，沒有電梯則在1500萬上下；至於大樓與華廈產品，成交單價在20萬左右，不過，因目前土地取得價格已破40萬，預計未來大型建商的推案，可能上看3字頭。
雖然房價漲幅顯著，但江建德表示，員林隱形富豪多，過去之所以對華廈、大樓接受度較低，主要除了供給量少，也與在地小型建商的財力、營建能力較無法推出高品質建案有關。如今外地建商湧入，即使價格較高，但多數買方對大品牌有信任度，且以同等級產品來看，員林的房價仍比台北、台中等大都會來得親民，因此接受度還是很高。
據他觀察，鎖定184重劃區內大樓或華廈產品的買方，不乏醫師、中小企業主、退休人士等，例如市區3房1700萬左右的物件，照樣有人埋單，都是考量子女沒有同住、家庭人口減少，而大樓或華廈住起來能夠保持私密性。