房市／近青埔又有SOGO　這區指名度高

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信義房屋中壢海華店專員林莉軒觀察，近期SOGO海華特區交易量增多有2個原因，第一是因一旁的青埔高鐵特區漲幅越來越高，部分房價已站穩4字頭，部分北客轉往車程僅10分鐘的海華特區購屋，可一次享有青埔生活圈的OUTLET、水族館等休閒娛樂機能，SOGO海華商圈又有傳統市場、醫院、學區等生活機能，具有雙重機能。
林莉軒進一步說明，第二則是SOGO海華商圈的住戶多因喜歡生活環境而穩定居住，過去釋出量向來不多，去年下半年至今年第一季因房市大環境多頭，部份置產屋主因持有成本低看準時機而釋出，也有部分舊換新的換屋族釋出，因此也帶動交易量。
SOGO海華特區約有18棟社區大樓，屋齡10年、20年、30年的社區大樓依發展前後各佔3分之1，林莉軒表示，今年第一季的交易量也帶動海華特區的交易單價緩漲，像是屋齡10年的電梯大樓從每坪30萬上揚至33萬左右，而屋齡20年的電梯大樓則從單價22-24萬漲至25-27萬，屋齡30年的社區則從每坪18-19萬漲至每坪20萬。
近期因為疫情緣故區域內的社區大樓多不能帶看，但林莉軒觀察，這陣子買方從最初的縮手觀望，開始電話詢問何時可看屋，顯見SOGO海華商圈因生活機能完善，自住需求仍高，許多都是在地居民長期居住後，習慣這邊的生活環境後，為下一代或親友詢問置產。