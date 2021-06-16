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房市／近青埔又有SOGO　這區指名度高

▲中壢區的海華特區生活機能佳是南桃園的指標交易熱區。（圖／NOWnews資料照片）
▲中壢區的海華特區生活機能佳是南桃園的指標交易熱區。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-16 18:30:00

SOGO海華特區是中壢區指標性的房市熱點，今年第1季海華特區交易量亮眼，根據桃園不動產交易e指通的統計，海華特區今年第1季較去年同期增長1倍，在地房仲表示，受鄰近的青埔高鐵特區拉抬、也有屋主看準時機出場，讓過去釋出量不高的海華特區，交易量增長。

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北桃園有藝文特區，南桃園則是海華特區，海華特區有影城、百貨商場、銀行、診所，為南桃園知名的商圈，周遭社區大樓質感高，管理品質好，住戶品質也高，不乏醫生、軍公教等收入較高族群，而交通也便利，不僅上國道方便，離機場捷運A21環北站也僅需10多分路程。

信義房屋中壢海華店專員林莉軒觀察，近期SOGO海華特區交易量增多有2個原因，第一是因一旁的青埔高鐵特區漲幅越來越高，部分房價已站穩4字頭，部分北客轉往車程僅10分鐘的海華特區購屋，可一次享有青埔生活圈的OUTLET、水族館等休閒娛樂機能，SOGO海華商圈又有傳統市場、醫院、學區等生活機能，具有雙重機能。

林莉軒進一步說明，第二則是SOGO海華商圈的住戶多因喜歡生活環境而穩定居住，過去釋出量向來不多，去年下半年至今年第一季因房市大環境多頭，部份置產屋主因持有成本低看準時機而釋出，也有部分舊換新的換屋族釋出，因此也帶動交易量。

SOGO海華特區約有18棟社區大樓，屋齡10年、20年、30年的社區大樓依發展前後各佔3分之1，林莉軒表示，今年第一季的交易量也帶動海華特區的交易單價緩漲，像是屋齡10年的電梯大樓從每坪30萬上揚至33萬左右，而屋齡20年的電梯大樓則從單價22-24萬漲至25-27萬，屋齡30年的社區則從每坪18-19萬漲至每坪20萬。

近期因為疫情緣故區域內的社區大樓多不能帶看，但林莉軒觀察，這陣子買方從最初的縮手觀望，開始電話詢問何時可看屋，顯見SOGO海華商圈因生活機能完善，自住需求仍高，許多都是在地居民長期居住後，習慣這邊的生活環境後，為下一代或親友詢問置產。

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