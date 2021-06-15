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國中數學「15*3=51」超燒腦！資工人一看秒懂：全考邏輯

▲有網友分享，表妹正在就讀國中，但學校出的一道數學題目卻讓她怎麼樣都想不通。（圖／翻攝Dcard）
▲有網友分享，表妹正在就讀國中，但學校出的一道數學題目卻讓她怎麼樣都想不通。（圖／翻攝Dcard）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 17:45:31

近年來孩子的回家作業，有時難度與邏輯都相當詭異，反而造成家長困擾。就有網友分享，表妹正在就讀國中，但學校出的一道數學題目卻讓她怎麼樣都想不通，決定貼上網討論，隨後更有就讀資工的網友給出「正確解答」。

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原PO分享表妹學校的國中數學題，內容為「有一天，小新從姐姐小玉的數學平時考拿到一張考卷，考卷上的題目是加減乘除的題目，小新看了覺得姐姐全答錯，但是老師卻給姐姐打了滿分，小新覺得非常奇怪，你能不能幫小新解開這個疑惑呢？」

▲有網友分享，表妹正在就讀國中，但學校出的一道數學題目卻讓她怎麼樣都想不通。（圖／翻攝Dcard）
▲不少就讀資工科系的網友立刻看出，題目是以7進位來做計算。（圖／翻攝Dcard）
只見下方附的算式中，姐姐的答案為「25+32=60、45-26=16、15*3=51、51÷6=0」，若以正常的算法答案全錯，但在該題目中卻是全對的。這也讓原PO相當困惑「請問有神人能解答嗎看了頭好痛，這是什麼數學題啊？」

不少網友看完題目後紛紛疑惑「以前完全沒學過，我覺得根本刁難，生活才不會用到」、「這是核心素養的出題模式唷」、「只有我看不懂嗎？這題感覺是在測驗邏輯能力」、「用計概的東西考國中生？」。

隨後也有就讀資工相關科系的網友給出正解，「資工一看就知道是7進位，但真不知道考這可以幹嘛」、「因為我們都習慣10進制，所以其他進制計算起來就很彆扭，最快的方式就是全部轉換成10進制，算完再轉回去就好了」、「還真的不知道七進位可以幹嘛… 這是考腦筋急轉彎吧」。（編輯：潘毅）

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