男跪求16年前泡麵！神人意外挖「這碗」已絕跡：史上最強
台灣泡麵款式五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣，不過隨著時代更迭，許多產品紛紛走入歷史，讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有網友想尋找在2005年曾見到過的泡麵，因此發文求助大家幫忙尋找。沒想到，卻意外釣出神人分享一款絕版泡麵，而引來老饕熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 22:25:33｜2021-06-15 22:30:17
原PO於臉書社團《泡麵公社》上發文，表示大約在2005年，民國94年時自家附近的超商內有賣一款杯麵，似乎是海鮮什錦口味，「麵體很特別，用泡的就可以吃到用煮的口感，好像標榜水煮麵體，有人知道這款泡麵嗎？google都找不到」。
問題曝光後，意外有神人挖出一款早已絕版的童年泡麵「浪味烏龍麵」，直言「浪味烏龍麵，停產了，我覺得是史上最好吃的泡麵」、「這款超好吃的，吃起來和一般的泡麵真的不一樣」、「我也好愛浪味烏龍麵」、「浪味烏龍麵真的史上最強」、「真的說他是史上最好吃的杯麵不為過，我騷擾他們小編很久了，一直說要跟公司反應也都沒下文」。
事實上，2012年曾有網友至臉書粉專《旺旺Taiwan》上詢問「請問為什麼浪味烏龍麵會停產！？停產原因？」當時廠商就曾回應「此產品當初為宜蘭食品與韓國農心共同開發，但目前已終止合作關係停產了。謝謝您的留言，也歡迎支持我們其他產品唷！」（編輯：陳雅雲）