5人吃泡麵要煮幾包？他遇「怪現象」難解 網抖爆笑原因
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近日受到疫情影響，不少民眾宅在家拼防疫，泡麵就成了最方便的選擇。不過就有網友好奇指出，他發現1個人吃泡麵時吃1包剛好，但若是煮家人5人份的泡麵，卻只要3包便夠了，煮4包就會吃不完。讓他直呼「只有我遇見這麼奇怪的現象嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 23:42:00
原PO在臉書社團《爆廢公社2館》發文，詢問大家「為什麼自己一人泡一包都吃的完，三包煮成一鍋給五個人吃剛好，四包煮一鍋五個人吃不完？只有我遇見這麼奇怪的現象嗎？」更在文末附上3個笑到流淚的表情符號，表達心中困惑。
結果擁有類似經驗的人原來很多，大家頗有同感留言回覆說，「對耶！我家也是」、「我家也是這樣耶」、「我也早就發現了，而且自己用泡的一包剛剛好，用煮的一包會太飽！兩包用煮的三個人吃剛剛好」、「我家也是，很邪門」、「我也曾經想過這神奇的現象」、「遇過，不知道為什麼」。
而為什麼會有這種「人越多，人均吃泡麵能力越低」的現象，內行網友紛紛指出，「公司也是這樣，一人份的工作一個人都做得完，三人份的工作給五個人做剛剛好，四人份的工作給五個人做卻做不完」、「香腸原理，五個人五根吃的完， 切成一盤通常吃不完」、「跟打LOL一樣，5個人裡面總是有1～2個耍廢」、「有人狂喝湯，麵條撈個2-3條」、「因為煮多人份會加料加菜」、「越多人一起吃越會有人表現出夭鬼假細禮（台語）」。（編輯：倪浩軒）