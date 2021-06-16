雞排不切是為了「保留肉汁」？老饕抖致命關鍵：超級浪費

外皮炸得金黃酥脆、一口咬下就香氣四溢、鮮嫩多汁的雞排是許多人最愛的宵夜首選，不過，就有網友不解，有些店家為了「保留肉汁」，不願替客人剪切雞排，是否只是「藉口」而已，但貼文一出，也有老饕表示「其實真的有差」。





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該名網友在PTT以「 雞排為保留風味所以不切 是不是騙人的？」為題發文，表示很多賣雞排的店家都說，為了要保留雞排的風味，也就是所謂的肉汁，所以不幫忙客人剪切，但這也讓他很不解，「其實根本是騙人的吧，切開以後，肉汁一定會鎖在肉體裡面啊，不想切還在那邊想一堆話術」。





▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，掀起熱議，有些網友認為「是，騙人的，懶得切而已」、「有沒有肉汁跟切不切無關」、「老闆娘剪到手出問題，所以才說不剪可以保留風味」、「每個都要切，老闆手會斷掉，真的」、「很多老闆切到手有職業病了...」、「不切很難啃」、「不想切，花時間」。





但也有網友表示，「其實真的有差」、「我也覺得有差，比較乾」、「切了沒馬上吃，容易乾」、「我喜歡直接啃欸」、「整塊啃比較過癮啊」、「有差，但放太久...沒切一樣會乾」、「 切的雞排 就沒有吃雞排的感覺」、「切完回到家都乾掉了好嗎...」、「切過的 水份很快就蒸發掉 放一下就不好吃」、「切雞排的都不懂吃」、「有的炸完咬開還會噴汁，切開超浪費」、「切了超難吃，雞排就是要整塊咬，懂？」。（編輯：郭佩蓉）



